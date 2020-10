Det var lidt af en genistreg, da Christopher i 2014 stillede op i 'Natholdet' og fremførte det selvironiske nummer 'First Like'. Nu har den 28-årige popstjerne gjort det igen.

Det sker i forbindelse med, at Anders Breinholts populære klipshow i denne uge fejrer 10-års jubilæum.

En sværm af kendte danskere fra tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt til skuespiller Pilou Asbæk står i kø for at hylde 'Natholdet' med hilsner på Instagram, men én overgår dem alle.

Christopher var i begyndelsen af 2014 uden for teenageværelserne stadig mest kendt som popdronningen Medinas unge kæreste.

Christopher i 2012. Foto: Camilla Rønde Vis mere Christopher i 2012. Foto: Camilla Rønde

Han var i månederne forinden så småt begyndt at hæve aldersgennemsnittet på sit publikum med den Justin Timberlake-inspirerede single 'Told You So', men det var, da han 30. januar 2014, dagen før sin 22-års fødselsdag, optrådte med 'First Like' i 'Natholdet', at han trådte ind i de voksne poprækker.

I et stort Euroman-portræt fra 2016 lyder det, at Christopher derefter begyndte at få 1000 nye følgere på de sociale medier om dagen, hans koncerter blev pludselig udsolgt, og da hans efterfølgende andet album udkom, blev han for første gang taget seriøst af alle de 'voksne' medier og røg blandt andet på forsiden af Politiken.

Og det har Christopher ikke glemt.

I sin hyldest til 'Natholdet' har Christopher omskrevet 'First Like', så den nu i jubilæumsudgaven handler om Anders Breinholt.

Anders Breinholt og Christopher var værter sammen til Danish Music Awards i 2015. Foto: Simon Læssøe Vis mere Anders Breinholt og Christopher var værter sammen til Danish Music Awards i 2015. Foto: Simon Læssøe

'Tak for minderne og alle de gode grin og ikke mindst en kæmpe del af startskuddet til min karriere,' skriver Christopher i et Instagram-opslag, hvor han i den medfølgende video nu synger:

'Anders, synes du ikke bare, det er irriterende. At andre siger, du er rødhåret, tyk og et svin, for du er overhovedet ingen af delene. Fuld ananas-alarm, ligner lidt Ed Sheerans far, men du er den dejligste i verden. Åh, 10 år, føles rimelig syret at se tilbage. Men nu er det 10 år. Ingen over, ingen ved siden af. Nurh, cutio, qnuz med q og z. Åh, jeg dør, 'Natholdet', I er for lækre.'

Videoen er i løbet af de første 15 timer blevet vist over 100.000 gange. Den originale 'First Like'-video har til sammenligning rundet tre en halv million afspilninger på YouTube.

Anders Breinholt kaldte forleden i et interview med B.T. 'First Like' for Christophers største hit.

»Hver gang jeg hører ham spille den til en koncert, får jeg kuldegysninger. Da jeg hørte den første gang, kunne jeg godt fornemme, at den kunne noget mere end bare at være en sjov sang.«

Christopher selv fortalte sidste år til DR, at han havde droppet at spille 'First Like' live, da han ikke syntes, den passede til resten af sine numre, der jo er på engelsk og mere 'seriøse'.

»Jeg skrev den jo bare i sjov, så det kan godt virke lidt mærkeligt at stå og synge noget virkelig inderligt det ene øjeblik og i det næste stå og synge 'Crizzer, du pæn, men din næse er skæv' og 'Dit hår ligner nudler',« forklarede han.

Men han fandt ud af, at den manglede. Publikum krævede at synge 'First Like', så nu er den tilbage på repertoiret.

»Det er sådan en sang, der fanger alle dem, der egentlig er kommet for at høre Gnags og ikke kunne give en fuck for Christopher. Når 'First Like' kommer på, så vender ham i skovmandskjorten med de korslagte arme nede i baren sig alligevel om mod scenen og skråler med. Den har noget folkeligt i sig, som bare virker,« fortalte han videre til DR.

Herunder kan du se Christophers nye udgave af 'First Like' samt en række af de kendte danskere, der har valgt at hylde 'Natholdet':

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Christopher (@christophermusiccom) den 29. Sep, 2020 kl. 10.09 PDT

Vis dette opslag på Instagram Happy memories with @andersbreinholt in @natholdet. Happy 10 years anniversary !! truly impressive Et opslag delt af Helle Thorning-Schmidt (@hellethorningschmidt) den 27. Sep, 2020 kl. 7.46 PDT

Vis dette opslag på Instagram Ok...where do we begin? Let’s start exactly 10 years ago today... my good friend @andersbreinholt & Co have just aired their first show, something called #natholdet a late night show like no other in #Denmark. Little did they know, that ten years later it’s still standing AND NEVER BEEN BETTER!!! @natholdet is an incredible story. A huge congrats to everyone on the show but especially @andersbreinholt @pineapple_entertainment and @natholdet YOU GUYS ROCK!! Thanks for the laughs and the sweet memories of good old FUN!!! Love your show, and thank god, I have been so lucky to co-host it a couple of times. Not enjoying myself at all ps. There’s one episode especially I remember as extremely idiotic and very beautiful...me and Anders reading german #got #porn a proud moment in my career... and little did I know...it was my peak as an actor it’s probably on YouTube or something but but but... happy anniversary @natholdet here’s to 10 more Et opslag delt af Pilou Asbæk (@pilouasbaek) den 27. Sep, 2020 kl. 5.39 PDT

Vis dette opslag på Instagram Husker det tydeligt for nogle år siden. Blev inviteret med i Natholdet og tissede faktisk lidt i bukserne, for jeg grinede og grinede - mestendels af mig selv og i selskab med Anders Breinholt. Siden kom Lasse med og vi grinede fortsat. Nu fylder Natholdet 10 år, og det har været en fest at være med. Og tak for, at I så de sjove, skæve og finurlige stunder der opstod, når Lasse og jeg styrede morgennyhederne i pænt mange år. Sjovt nok sendte vi fire en halv time i streg, men Natholdet formåede at finde lige præcis de seks sekunder, hvor det indimellem gik galt. Mest for mig. Tror simpelthen, at Anders Breinholt og Natholdet har fået flere yngre seere ind i butikken på NEWS. Så tillykke med de 10 år og tak for at vi har måtte være med. Et opslag delt af Janni Pedersen (@japitv2) den 27. Sep, 2020 kl. 11.27 PDT

Vis dette opslag på Instagram Tillykke med de ti år, og tak for de mange gode stunder og grin både på skærmen og ikke mindst udenfor skærmen min ven Et opslag delt af Mads Langer (@madslanger) den 29. Sep, 2020 kl. 11.05 PDT

Vis dette opslag på Instagram Da @andersbreinholt satte sig i værtssædet på @natholdet for ti år siden, har der stensikkert været lange odds på, at late night-programmet en dag skulle runde et årti på skærmen. Jubilæet siger noget om, hvor stærkt holdet bag arbejder, og hvor dygtig værten er. Tillykke! Skyd efter tyve år. Det kan I snildt. Et opslag delt af Lasse "Lasse Rimmer" Rimmer (@lasserimmer) den 27. Sep, 2020 kl. 10.47 PDT

Vis dette opslag på Instagram Kæmpe stort tillykke @andersbreinholt og resten af Natholdet med jeres 10 års jubilæum, det er virkelig sejt!!! I aften er jeg medvært og vi ser en masse gyldne klip fra Natholdets historie i forbindelse med jubilæums ugen Tak fordi det altid så mega sjovt og hyggeligt at være på besøg hos jer Et opslag delt af Stephania Potalivo (@stephaniapotalivo) den 29. Sep, 2020 kl. 7.59 PDT