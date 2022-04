Christopher vandt 2021, når det kommer til at tjene penge på sin musik.

Musikorganisationen KODA har torsdag offentliggjort listen over de ti mest indtjenende musiknumre i Danmark i 2021.

Listen er baseret udelukkende på afspilninger i Danmark på tværs af alle tænkelige platforme og medier, og her havde Christopher med hittet 'Leap of Faith' altså det mest indbringende nummer i 2021.

KODA vil af hensyn til kunstnernes privatøkonomi og GDPR ikke oplyse, hvor mange penge Christopher tjener på sit hit, der udkom helt tilbage i maj 2020.

Christopher er senere på året aktuel som skuespiller. Her ses han med filminstruktør Mehdi Avaz under filmfestivalen i Cannes sidste sommer. Foto: Eva Maria Brandi/ Ritzau Vis mere Christopher er senere på året aktuel som skuespiller. Her ses han med filminstruktør Mehdi Avaz under filmfestivalen i Cannes sidste sommer. Foto: Eva Maria Brandi/ Ritzau

Ud fra listen kan man dog se, at den 30-årige popstjerne skal dele indtægterne med en række samarbejdspartnere, der har været med til at skrive sangen - nemlig de to tyske sangskrivere Alex Hauer og Thuy My Pham.

Hvordan de fordeler pengene, aftales parterne imellem. Ifølge KODAs regler kan ingen dog få under én procent af indtjeningen.

Derudover har en række producere været med i processen, som må forventes at få en bid af kagen.

Her er der tale om Daniel Mirza Salcedo, Lasse Baunkilde og de to musiker-brødre Frederik og Fridolin Nordsø.

Christopher i Jelling 2019. Vis mere Christopher i Jelling 2019.

Udover 'Leap of Faith' har Christoper i 2021 formentlig også tjent gode penge på et af sine andre 'ældre' numre.

'Ghost', der udkom tilbage i januar 2020, er nemlig ifølge KODA det tredje mest indtjenende nummer i 2021.

Her skal han dele pengene med de to britiske sangskrivere Dave Gibson og Neil Richard Ormandy samt svenske Martin Lars Wiklund.

Christopher er ikke den eneste, der gør sig bemærket på 2021-listen.

Clara. Foto: Pressefoto Vis mere Clara. Foto: Pressefoto

For første gang optræder der nemlig flere danske kvindelige sangskrivere på listen.

Udover Jada og Drew Sycamore har Clara to hits i top 10 i form af numrene 'Girl Like You' og 'Nobody's Lover'.

Sidstnævnte er en duet med Lord Siva, som sammen med Frederik Skjærbæk Carstens også har været med til at skrive nummeret.

Warner Music har ikke ønsket at oplyse, hvor meget Christopher og hans hold har tjent på 'Leap of Faith'.

Herunder kan du se årets ti mest indbringende danske musiknumre i 2021 baseret på afspilninger i Danmark:

10. 'Nobody's Lover' - Clara og Lord Siva

Komponist/Sangskriver: Clara, Lord Siva og Frederik Skjærbæk Carstens

9. 'Blå himmel' - Kesi og Hans Philip

Komponisk/Sangskriver: Kesi, Hans Philip og Henrik 'Hennedub' Wolsing

8. 'Nude' - Jada

Komponist/Sangskriver: Jada, Malthe Rostrup, Hilda Ellen Viktoria Stenmalm og Gustav Måns Nyström

7. 'I Wanne Be Dancing' - Drew Sycamore

Komponisk/Sangskriver: Drew Sycamore, Fridolin Nordsø, Frederik Nordsø og Lasse Boman

6. 'Girl Like You' - Clara

Komponisk/Sangskriver: Clara, Ole Bjørn Sørensen

5. 'Share That Love' - Lukas Graham feat. G-Easy

Komponisk/Sangskriver: Lukas Forchhammer, Neil Richard Ormandy, Edgard Machuca, G-Easy, Morten Ristorp, Nicholas Gale og Dave Gibson

4. 'Solhverv' - Lord Siva

Komponisk/Sangskriver: Lord Siva og medlemmerne af bandet Ekspressen, der oprindeligt udgav nummeret i deres version

3. 'Ghost' - Christopher

Komponisk/Sangskriver: Christopher, Neil Richard Ormandy, Martin Lars Wiklund og David Gibson

2. 'Burnout' - Calby

Komponisk/Sangskriver: Mik 'Calby' Tybo, Magnus Larsson, Mark Falgren og Morten Ristorp

1. 'Leap of Faith' - Christopher

Komponisk/Sangskriver: Christopher, Alex Hauer og Thuy My Pham.

Hvis du vil have mere underholdning, så lyt til 'Det, vi taler om'