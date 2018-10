For to år siden blev den danske sanger Christopher for alvor fan af Kim Larsen.

Det var på årets Jelling Musikfestival, Christopher havde netop givet koncert på festivalens hovedscene, da han på vej ned fra scenen gik forbi den danske musiklegende, der var på vej den modsatte vej for at overtage det sydjyske publikum.

»Jeg tror måske, han havde set vores sidste nummer. Så går vi kort forbi hinanden, han kigger på mig og siger ’godt gået, knægt’,« fortæller Christopher.

»Det gik først op for mig senere, hvor stort det egentlig var.«

For selvom Christopher deler pladeselskab med Kim Larsen, havde han aldrig haft chancen for at hilse på ham før, og så betyder det ikke noget, at det kun blev til et hurtigt kompliment.

»Det er alligevel få mennesker, som har mødt ham og fået en hilsen med på vejen. Da jeg bagefter så hans koncert, gik det op for mig, ’shit, han ER jo bare Danmarks folkehelt nummer et’. Jeg er jo vokset op med hans musik og har skrålet med en masse gange, men den aften var jeg bare ’wow, han har også lavet den og den og den.. At jeg så fik en ’thumbs up' med på vejen fra ham var jo mindblowing.«

Da nyheden om Kim Larsens død tikkede ind sidste søndag, valgte Christopher ligesom så mange andre at markere det med en hilsen på de sociale medier.

»Jeg var selvfølgelig i chok ligesom de fleste andre og tænkte over, hvor trist det var. Men så skal man også tænke på, hvor rigt et liv han havde, og hvor utrolig meget han nåede at opnå. Og så vil hans sange jo altid leve videre.«

Christopher er for tiden aktuel med singlen ’Irony’, der er seneste forløber for et kommende album, han regner med at udsende i starten af det nye år.

Singlen handler med udgangspunkt i personlige oplevelser om det ironiske i, at til trods for at især mange unge mennesker føler et større og større pres og bliver syge af at opretholde en perfekt facade på de sociale medier, har vi aldrig været bedre til netop at iscenesætte os selv på Facebook og Instagram.

»Den handler ikke om at udskamme sociale medier, men at gøre folk opmærksomme på, at det ikke er virkeligheden,« forklarer Christopher.