Coldplays forsanger, Chris Martin, der for tiden dater 'Fifty Shades of Grey'-stjernen Dakota Johnson, fortæller i et nyt interview, hvordan han var usikker på sin seksualitet, da han var teenager.

Den i dag 42-årige rockstjerne, der blandt andet har to børn med Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow, gik som ung på en kostskole i England.

Skolen, hvor der udelukkende går drenge på, ligger i den sydlige ende af Storbritannien, og her gik en ung og usikker Chris Martin og frygtede fremtiden.

»Jeg tænkte, at hvis jeg er bøsse, så er jeg jo fucked for evigt,« fortæller han til magasinet Rolling Stone.

Han forklarer, at de ulogiske tanker udsprang af, at han blev mobbet af sine klassekammerater.

»Jeg var meget homofobisk. Jeg gik på en skole med en flok ret hardcore unger, der kunne sige, 'du er helt sikkert bøsse'.«

Han uddyber ikke videre sin frygt, men fortæller, at han, da han var omkring de 15,5 år, pludselig slap de negative tanker.

»Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tænkte 'og hvad så?', og så stoppede det bare. Så var jeg bare 'ja og hvad, så hvis jeg er bøsse'.«

Beyonce og Chris Martin da de optrådte til Super Bowl i 2016. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Beyonce og Chris Martin da de optrådte til Super Bowl i 2016. Foto: LUCY NICHOLSON

Chris Martin blev som bekendt imidlertid senere gift med Gwyneth Paltrow, og da de blev skilt i 2015, fulgte en række forhold til kendis-kollegaer som 'Hunger Games'-stjernen Jennifer Lawrence, sangerinden Kylie Minogue og altså senest 'Fifty Shades of Grey'-stjernen Dakota Johnson.

Coldplay udgav for nylig albummet 'Everyday Life'.

Chris Martin er klima-aktivist, og derfor har han i forbindelse med albummet udtalt, at Coldplay ikke vil turnere igen, før de finder ud af, hvordan det både kan være bæredygtigt og til gavn for miljøet.

Her kan du læse om, hvordan Chris Martin ramte bunden, da han blev skilt.