For to år siden levede hun af at gøre rent og frygtede at ende som en gammel posedame. Nu er 22-årige Tessa Danmarks nye kvindelige rap-stjerne, men turen dertil har været ualmindelig hård.

Voldtægtsoplevelser, hævnporno og halvandet år på gaden som hjemløs. Theresa Ann Fallesen, der er hendes borgerlige navn, afslørede for nyligt i DR3-dokumentaren ‘Tessas hævn’, hvordan hun før sit musikalske gennembrud voksede op med alt for mange lig i lasten.

Sidste sommer bragede hun frem ud af det blå som en kvindelig pendant til rapgruppen Suspekt i et hårdtslående, sex-fikseret univers, hvor kvinden tager magten over manden.

Tessa gik i A-rotation på streamingtjenesterne, vandt en Zulu Award som årets nye navn og har i dag samlet sig en følgerskare på 157.000 fans på Instagram.

Det lå ikke lige til højrebenet, da hun allerede i en alder af 12 år blev udsat for de første overgreb.

»Jeg har haft et langt liv på kort tid,« lyder det fra Tessa i DR3’s dokumentar.

Hun voksede op i grå beton på den københavnske vestegn i starten af 00erne, da hendes mor fik kræft og tog Tessa med til Nordfyn for at komme væk fra storbyens stress og jag. Tessas far tog ikke med.

Den følsomme Tessa blev et mobbeoffer i folkeskolen og lod sig udnytte af drengene, hvis utilgivelige adfærd hun misforstod som kærlighed og accept.

I DR3s dokumentar fortæller Tessa, hvordan hun allerede som 12-årig havde sendt et nøgenbillede til en fyr, som derefter afpressede hende for penge.

Noget som hendes mor reagerede kraftigt på:

»Første gang, der var trusler om, at der ville blive delt nøgenbilleder af mig, kaldte hun mig en luder for første gang,« fortæller Tessa.

Hun giver eksempler på, hvordan hun i skolen blev udsat for psykisk terror og blandt andet ikke turde sige fra, da to fyre havde en trekant med hende i et solcenter. Hun fortæller også, hvordan hun blev voldtaget til en fest, hvor hun var den eneste pige.

Jeg har gået og ventet på det. Når der kom en kvindelige udgave af os, en kvinde med nogle fucking balls, der tør sige noget, så vælter hun hele lortet. Emil Simonsen fra Suspekt i DR3's dokumentar om Tessa

Da Tessa i 10. klasse begyndte at tage med en veninde til Odense for at ‘rippe hele gågaden for flotte ting’, blev hun på et tidspunkt grebet af en vagt, hvorefter hun løb hjemmefra.

Hun turde fuld af skam ikke tage hjem til sin mor og overlevede i halvandet år på gaden, hvor hver dag handlede om at skaffe mad og finde et sted at sove.

»Jeg fik tanker om, hvorfor jeg skulle være her. Folk er fucking ligeglade med dig. Så jeg blev god til at være kold i røven og ligeglad,« fortæller Tessa i DR3s dokumentar uden at uddybe, hvad der præcis sker i de sidste teenageår.

I beyndelsen af 2019 tager Tessas liv imidlertid en drejning.

Hun lever af at gøre rent og kæmper med klatgæld. Hun fortæller blandt andet i DR3-dokumentaren, hvordan hun har en masse smålån.

Ved siden af dyrker hun sit store idol, den amerikanske rapper Nicki Minaj, hvis sange hun mimer til på Instagram.

Videoerne sender hun til et af sine andre idoler, rapperen Jesper 'Livid' Helles. Hvor Nicki Minaj aldrig svarer på hendes beskeder (på et tidspunkt skriver hun dagligt til Nicki Minaj, red), er der hul igennem til Jesper 'Livid' Helles, der inviterer hende med på et femugers kommunal-styret musikkursus i Ishøj, hvor navne som Karen Mukupa og Lucy Love skal lære unge kvinder at rappe.

»Bliver jeg bare hende den 40-årige posedame, der ikke laver noget? Det gad jeg bare ikke,« har Tessa tidligere udtalt i et interview med Soundvenue om tiden op til gennembrudet.

Rapkurset kulminerede i, at en Instagram-video af en rappende Tessa pludselig går viralt og sikrer hende en pladekontrakt med Universal Music, der er så ivrige, at de skriver under uden at have hørt et eneste nummer.

Resten er indtil videre historie.

Hendes allerførste koncert bliver på Roskilde Festival foran tusindvis af mennesker, den ene hitsingle følger den anden, og Danmark kommer på fornavn med den nye selverklærede 'boss bitch'-rapper med kunstige øjenvipper, lange negle og sorte vinger tatoveret på brystet.

Men fortiden spøger, og i DR3s dokumentar kan man se, hvordan hun i det seneste års tid har frygtet, at folk vil udnytte hendes nye kendis-status og offentliggøre gamle nøgenbilleder.

Det er det opgør, hun tager nu. Ved at fortælle sin historie og være et forbillede for unge piger, der lever det liv, hun formåede at bryde ud af.

Som hun siger i tredje afsnit af DR3s dokumentar:

»Jeg skal være hende, der kan tale op for alle dem, der ikke kan tale op for sig selv. Alle dem der tror på, at de ikke er smukke, at de ikke er noget værd og at folk må behandle dem som lort.«

