Hitmageren og hiphop-pioneren Chief 1 væltede sig i succes op gennem 90´erne og 00´erne, men pludselig blev det for meget for den nu 49-årige kunstner, der trak stikket i 2015.

En tidligere tilværelse som frontfigur i den legendariske hiphop-gruppe 'Rockers By Choice' og titlen som Danmarks mest eftertragtede producer blev for meget for Chief 1, der går under det borgerlige navn Lars Pedersen.

Han røg ind i en depression, endte i en skilsmisse og kæmpede med dårlig samvittighed.

Det fortæller den 'Toppen af poppen'-aktuelle kunstner i et stort interview med TV 2.

Chief 1 (tv.) har arbejdet sammen med store navne som Kim Larsen, Sanne Salomonsen og Johnny Madsen (th.).

Depressionen kom på et tidspunkt, hvor han arbejdede tæt sammen med vennen Remee i deres fælles pladeselskab RE:A:CH.

Og lige inden en stor kontrakt med pladeselskabet Warner Music skulle underskrives, måtte Chief 1 meddele Remee, at han ikke kunne skrive under, fordi han simpelthen ikke kunne mere. Han var færdig både mentalt og fysisk.

»Han kiggede på mig med et tomt blik, for han kunne jo se, at det her handlede om noget, der ikke kunne kureres med penge,« fortæller Chief 1 om Remees reaktion i interviewet med TV 2.

Han takkede nej til en masse penge, men han takkede også nej til en hel del arbejde, som han ikke kunne overskue på det tidspunkt i karrieren.

På det tidspunkt var det kun sønnen, Vitus, der var værd at leve for ifølge Chief 1.

Modgangen i Chief 1´s liv blev et springbræt for en nyere og forbedret udgave af den kunstner, han altid har drømt om at være.

Han begyndte at sætte ord på sine tanker ved at skrive nye sange, og en dag satte han sig ned og foldede det hele ud på to linjer.

»For første gang var jeg ikke bare en, der skulle rappe. Jeg fortalte historier mellem sangene, og folk blev rørt. Det var som en stor gruppeterapi,« forklarer han i interviewet.

Chief 1 med sin gode ven, Remee.

Chief 1´s tilbagevendte lyst til at producere bragte ham forbi en sangskriver-camp, hvor han mødte nogle af branchens største sangskrivere.

Det resulterede i hittet 'Vente Pa Ca', som han lavede sammen med verdensstjernen Ricky Martin, og det har indtil videre resulteret i mere end 1,5 milliarder afspilninger på Youtube og mere end 365 millioner afspilninger på Spotify.

Men succesen er ikke det, der betyder noget for Chief 1. For ham er det vigtigste, at han laver noget, han kan være stolt af og som samtidig betyder noget for ham, og derfor tager han også på jubilæumsturné med 'Rockers By Choice' til efteråret.

Chief 1 kan opleves i 'Toppen af poppen' hver søndag på TV 2 eller TV 2 PLAY.