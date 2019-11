Den danske komponist, sanger og producer Chief 1 scorede sammen med Thomas Buttenschøn sommerens helt store radiohit med sangen 'Alt er godt'.

Og nu er 'chefen' klar igen.

Igen er det den erfarne Rockers by Choice-medstifter, der har skrevet både tekst og musik. Han har også produceret. Og endnu engang er sangen en hyldest til livet og kærligheden.

Sangen hedder 'Tosser'. Og Chief 1, der i virkeligheden hedder Lars Pedersen, siger:

Chief 1 på scenen sammen med Rockers by Choice Foto: Facebook

»'Tosser' er en positiv og energifyldt pop tune, som fortæller os, at det aldrig er for sent til at starte på ny og at det aldrig er for sent at blive forelsket. Sangen minder os om, at drømme skal udleves - store som små. Det er ok, ikke at følge strømmen og at skille sig ud fra mængden.«

I 80'erne startede Lars Pedersen som medlem af landets første rap-gruppe, RBC. Siden har han produceret hit på hit for stjerner som Sanne, Bamse og Big Fat Snake. Og som sanger vakte Chief 1 stor opmærksomhed, da han i TV2-programmet 'Toppen af poppen' fortolkede Medina-sangen 'Synd for dig'.