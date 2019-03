Hugo Helmig måtte tilbringe natten til lørdag i politiets varetægt, efter han blev pågrebet i så massiv en kokainrus, at han var »ude af kontrol«.

Og det skete vel og mærke få dage efter, at popsangeren havde skudt sin nye turné i gang.

Alt tyder på, at Hugo Helmig fortsætter turnéen på trods af sit kokainmisbrug, og det betyder efter planen, at spillestedet Gimle i Roskilde torsdag får besøg af den unge charmør.

Men vil et spillested åbne dørene for en kunstner, der er afhængig af det ulovlige stof?

»Det kommer ikke til at have nogle konsekvenser for os. Jeg synes, at man skal adskille kunst og mennesket i den her sammenhæng, så Hugo er selvfølgelig velkommen,« Lars Sloth, der er spillestedsleder hos Gimle.

Lars Sloth kalder dog situationen for 'dum og ærgerlig'.

»Jeg var ærgerlig over at læse det, men det var mest i forhold til ham og hans karriere. Det er dumt og ærgerligt, og det synes han sikkert også selv,« understreger Lars Sloth.

Hugo Helmig spiller altså efter planen på Gimle torsdag aften, og allerede lørdag er det Portalen i Greve, der skal huse Thomas Helmigs søn.

Ifølge Ekstra Bladet begyndte Hugo Helmig i behandling for sit kokainmisbrug i starten af året, men fredag faldt sangeren så i igen.

Lars Sloth gør dog klart, at Hugo Helmig bestemt ikke er den eneste sanger med kærlighed til stofferne.

»Vi har nultolerance over for stoffer på vores koncertsted, men hvis vi skulle udelukke kunstnerne for det, så ville vi kunne udelukke rigtig mange,« siger han.

Popkometen slog igennem med sangen 'Please Don't Lie', der var det mest spillede nummer i dansk radio hele 2017.