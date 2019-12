I sidste uge var hun ‘come back’-dronningen, da hun efter 17 års pause strøg direkte ind som nummer ét på Billboard 200.

Men blot en uge efter skriver den Canadiske popsangerinde Celine Dion med sit nye album musikhistorie af en helt anden grund.

Albummet ‘Courage’ er på syv dage faldet fra førstepladsen til en 111. plads på denne uges Billboard 200.

Og det er ifølge Forbes et af de mest dramatiske fald nogensinde i Billboards historie.

Det amerikanske medie skriver, at Celine Dions nye album har slået rekorden, som det album af en kvindelig kunstner der på en uge er faldet længst ned på listen.

Rekorden overtager Celine Dion fra en anden stor kvindelig kunstner, Madonna, hvis album ‘Madame X’ sidste år faldt fra sin topplacering til en 77. plads.

Ifølge et andet amerikansk medie er sangerinden langt fra henrykt over denne uges rekord.

Unavngivne kilder, som Page Six har talt med, fortæller, at 'helvede er brudt løs', og at Celine Dion er 'rasende'.

Det skulle angiveligt være en trofast fanskare, som i første omgang havde sikret Celine Dion sin plads på toppen, da de hungrende efter nyt fra sangerinden var hurtige til at anskaffe sig albummet.

Alene i Danmark sad 16.000 hungrende fans da også klar ved tasterne, da koncertbilletterne til hendes koncert i Royal Arena blev sat til salg.

På blot få minutter var koncerten i slutningen af august næste år udsolgt.

Celine Dion har derfor sidenhen annonceret, at hun spiller endnu en koncert i Royal Arena som en del af turneen 'Courage World Tour'.