Popstjernen Céline Dion aflyser resten af koncerterne på sin europaturné.

Resten af turneen, der skulle have varet indtil april 2024, er blevet aflyst af 'helbredsmæssige årsager'.

Det oplyser holdet bag turneen i en pressemeddelelse.

Aflysningen kommer blandt andet til at skuffe danske fans af sangeren, der havde håbet på at se hende på dansk jord.

Undervejs på turneen skulle verdensstjernen nemlig spille i Royal Arena den 23. og 24. september. Men disse koncerter er altså nu aflyst.

Sangeren har tidligere været ude og fortælle, at hun var blevet diagnosticeret med en sjælden sygdom, der hedder Stiff Person Syndrom, eller 'stiv personsyndrom'.

Sygdommen giver muskelspasmer, der gør at kropsdele låser sig fast.

Det er altså angiveligt denne sygdom, der igen volder hende problemer.

I pressemeddelelsen oplyses det, at man håber på at kunne finde erstatningsdatoer for de aflyste koncerter.

»Vi har et stort håb om, at Celine snart får mulighed for at komme til alle disse europæiske byer og optræde for hendes fantastiske fans, men det tidspunkt er simpelthen ikke nu,« står der i pressemeddelelsen.