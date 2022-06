Lyt til artiklen

Carpark North skulle egentlig have holdt en fridag og nydt det danske sommervejr, da de pludselig fik et uventet opkald.

Torsdag meldte den britiske sanger George Ezra afbud til årets Tinderbox festival grundet sygdom.

Han var programsat til at spille fredag aften, og nu var gode råd dyre.

Så var det, at man ringede til Carpark North, hvis tre bandmedlemmer Lau Højen, Søren Balsner og Morten Thorhauge, gik derhjemme hver for sig og på ingen måder havde Tinderbox festival i tankerne.

Carpark North.

»Jeg sad og lavede musik i mit hus,« fortæller Morten Thorhauge, da B.T. møder Carpark North på Tinderbox efter deres afbuds-koncert.

»Jeg gik og snakkede i telefon og fornemmede så, at det væltede ind med sms'er,« fortsætter Søren Balsner med et smil.

»Jeg gik og slog græs iført sandaler og var i full on ferie mode. Vi skal jo af sted igen i morgen (lørdag, red.), så vi havde jo lige et par enkelte fridage. Da jeg så fik opkaldte tænkte jeg, 'fuck, det vil jeg gerne!' Tinderbox er bare et specielt sted at spille. Det er en af de store festivaler. Det er altid sjovt,« fortæller Lau Højen.

Søren Balsner fortæller, at de blev spurgt torsdag klokken to om eftermiddagen, og så havde de lidt over en time til at give endeligt svar.

George Ezra, der måtte melde afbud.

Og selvfølgelig var de klar på at droppe fridagen for en tur til Fyn.

Carpark North havde inden fredagens koncert spillet to gange tidligere på Tinderbox, og det er altid et fantastisk publikum at spille for, fortæller de.

Som en hyldest til sygdomsramte George Ezra valgte Carpark North midt i deres koncert at spille hans store hit 'Shot gun'.

Lau Højen fortæller, at han øvede op på sangen tidligere på dagen – af respekt for deres kollega.

»Det fortjente han. Det er så nederen at må melde afbud på grund af sygdom. Det har vi heldigvis selv for det meste været forskånet for,« fortæller han.

Selvom Carpark North som nævnt ud over de indlagte fridage er i fuld gang med deres festivalsommer, så krævede det alligevel noget at skulle sætte sig op til at spille på et afbud, fortæller Morten Thorhauge.

»Da vi fandt ud af det i går (torsdag, red.) kunne jeg godt mærke, at jeg lige skulle sætte mig op til det. Det er jo et af de lidt større shows. Og jo flere mennesker, der er, jo mere krudt skal man bruge for at nå helt ud til de bageste rækker,« forklarer han og tilføjer:

»Jeg er også ret træt nu.«

Hvis ikke Carpark North var blevet hidkaldt til at spille fredag aften på Tinderbox, havde de hver især andre planer.

»Jeg tror, jeg havde været ude og bade,« fortæller Morten Thorhauge.

»Jeg skulle have fejret sidste skoledag med børnene,« lyder det fra Lau Højen.

»Jeg har arrangeret 25 koncerter under Copenhagen Jazz Festival, som starter i dag. Så der skulle jeg have været,« tilføjer Søren Balsner.

Men koncerten på Tinderbox gik godt, Carpark North sætter nu kursen mod Thy Rock i Thisted lørdag, og når de så har gennemført en sommerturné, der blandt andet består af Grøn Koncert og Smukfest, går de i gang med at lave et nyt album, fortæller de.

»Vi har en masse sange, vi skal have kigget på. Hele branchen har jo været spærret af corona, men nu går vi i album-mode, og det glæder vi os til,« slutter Morten Thorhauge.

