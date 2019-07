'Call Me Maybe' var på alles læber i 2011 - og blev Carly Rae Jepsens gennembrud.

Alligevel har berømmelsen langt fra været nogen dans på roser for den 33-årige canadiske sangfugl.

»Efter 'Call Me Maybe' var mit liv helt kaotisk. Der skete mange ting rundt om mig hele tiden, og jeg begyndte at føle mig presset af alle ændringerne i mit liv,« siger Carly Rae Jepsen i et interview med Q Magazine.

Det er så let at miste sig selv i berømmelsen, og derfor skal man være forsigtig, når man havner i rampelyset, påpeger hun i dag.

»Jeg mistede glæden. Det var normalt en fornøjelse for mig at stå på scenen, men det føltes efterhånden som en pligt.«

Carly Rae Jepsen havde et brændende ønske om at finde tilbage til den lidenskab, hun plejede at have ved musikken. Det var derfor, hendes tredje studiealbum, 'Emotion', først kom tre år efter det andet album.

»Jeg har lært at gemme mig mere bort, sammen med mennesker, der kender mig, sådan at jeg kan beholde de ægte relationer i mit liv,« siger hun.

I maj udsendte hun sit fjerde album.