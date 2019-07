Et af hovednavnene på dette års Roskilde festival, amerikanske Cardi B, måtte tirsdag pludselig aflyse en koncert.

Den 26-årige amerikanske rapper skulle have spillet i Indianapolis i USA, da hun få timer før showstart måtte skuffe sine fans.

Hun forklarer selv på Instagram (Se nederst i artiklen, red.), hvorfor hun aldrig kom på scenen:

»Kære Indiana. Jeg vil bare sige til jer, at jeg var på spillestedet i dag. Jeg øvede og begyndte at gøre mig klar. Men på grund af en sikkerhedstrussel, som lige nu bliver efterforsket, blev showet aflyst.«

Cardi B. Foto: SUZANNE CORDEIRO

Hun fortsætter:

»Min sikkerhed og jeres sikkerhed kommer i første række. Jeg vil gerne sige tak til arrangørerne, og vi har allerede fundet en ny dag til showet. Jeg er så ked af det. Jeg har aldrig været ude for sådan en situation, og jeg tager ingen chancer. Jeg elsker jer'.«

Politiet i Indianapolis bekræfter - ligeledes på Twitter - at de er i gang med at efterforske sagen. Koncerten er samtidig udskudt til den 11. september.

»Her til aften var der en planlagt koncert i Bankers Life. Vi blev orienteret om en uidentificeret trussel mod artisten, og derfor aflyste artisten aftenens koncert. Der er ingen akut trussel mod offentlighedens sikkerhed, og det er ikke en aktiv hændelse. Vi er i gang med at efterforske sagen'.«

Cardi B. Foto: ENNIO LEANZA

Cardi B, der begyndte sin karriere som stripper og siden skabte sig et navn på sociale medier, fik i 2017 sit musikalske gennembrud med sangen 'Bodak Yellow', der opnåede en førsteplads på den amerikanske singlehitlse.

Siden har hun markeret sig som en af verdens største kvindelige popstjerner og er for tiden midt i en verdensturné, der i sensommeren sender hende til alt fra Göteborg til Rio De Janeiro og Helsinki.

Hun har tidligere i år måtte aflyse koncerter på grund kroppen skulle komme sig ovenpå en brystoperation, og man frygtede længe op til Roskilde-koncerten (Som hun fik fem millioner kroner for at spille, red.), at hun ville aflyse. Hun skulle allerede have været i Danmark i 2018, men her aflyste hun på grund af graviditet.

Dear Indiana I just want to let you know I was in the venue today .I rehearsed and started doing glam.Due to a security threat that is under investigation the show was canceled.My safety and your safety first .I want to thank the promoters we have already rescheduled the show. Im so sorry guys I never dealt with a situation like this before and I'm not taking any chances.I love you guys.

STATEMENT FROM TONIGHT’S PROMOTER MAMMOTH LIVE:



“Due to a security threat and safety concerns at this evening’s show, management has advised that this show be postponed. These threats are currently under investigation.” pic.twitter.com/PZopS6W8rd — Bankers Life Fieldhouse (@TheFieldhouse) July 31, 2019