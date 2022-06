Lyt til artiklen

Burhan G er kommet »tættere på himlen«, som det lyder i en af hitmagerens største numre.

Den 39-årige musiker med det borgerlige navn Burhan Genç har nemlig fået vendt skuden i sin enkeltmandsvirksomhed GENC ApS, der står for hans selvstændige virke som udøvende scenekunstner, herunder også produktionen, optagelsen og udgivelsen af hans musik.

Sangerens nyligt offentliggjorte årsregnskab viser nemlig, at han formåede at ændre underskuddet fra 2020 på omkring 180.000 kroner til et millionoverskud i 2021.

Nærmere bestemt ligger der nu mere end 2,7 millioner kroner på kistebunden hos Burhan G.

ARKIV. Burhan G taler med pressen forud for sin optræden på Grøn Koncert i 2012. Foto: Thomas Freitag Vis mere ARKIV. Burhan G taler med pressen forud for sin optræden på Grøn Koncert i 2012. Foto: Thomas Freitag

Det store overskud pynter da også gevaldigt på egenkapitalen i anpartsselskabet, der voksede til knap 3,8 millioner fra 1,1 millioner året forinden.

Dog har Burhan G 'kun' fået udbetalt løn for 888.000 kroner og trukket et udbytte på 57.000 kroner i 2021, mens der røg hele 2,4 millioner i lønningsposen året forinden.

Burhan G formåede også at omsætte for næsten det dobbelte end i 2020, da der kom 4,34 millioner igennem i bruttofortjeneste for året, hvor han søsatte flere musikalske projekter efter et års pause.

I slutningen af 2021 udgav Burhan G nemlig en række singler i samarbejde med musikere som Tobias Rahim, Kidd og Tessa.

ARKIV. Burhan G giver koncert i Tivoli under 'The Voice'-showet i 2011. Foto: Lasse Bak Mejlvang Vis mere ARKIV. Burhan G giver koncert i Tivoli under 'The Voice'-showet i 2011. Foto: Lasse Bak Mejlvang

De mange samarbejder kom, efter han året forinden havde meldt ud, at han havde valgt at trække sig fra spotlyset på ubestemt tid for at arbejde på et nyt album.

I stedet kunne man dog i 2020 se hitmageren i 10 års-jubilæumsudgaven af TV 2-programmet 'Toppen af poppen'.

Men nu er Burhan G altså begyndt at dæmme op for musikudgivelserne igen, og han har tidligere meldt ud, at der i år vil komme hele to nye albums, der har fået den fælles titel 'Generationer'.

Sidst Burhan G udgav et album var julepladen 'Et Barn Af Jul' fra 2019.