Det, der normalt er en festlig sangkonkurrence mellem de europæiske lande og det løse, har udviklet sig til et større politisk slagsmål.

For Eurovision, som i år skal afholdes i Malmø, er – som så meget andet – også blevet trukket ind i krigen mellem Israel og Hamas, hvor mange kræver førstnævnte boykottet.

»Det fylder for Israel, fordi det kommer i forlængelse af den enorme kampagne og demonstrationerne i især Europa, der har været imod Israel. Blandt israelerne er der enstemmighed om, at det er grotesk, at Israel skal straffes i en kunstnerisk sammenhæng for at forsvare sig mod en terrororganisation,« forklarer Jotam Confino, B.T.s mellemøstkorrespondent.

Han fortæller videre, at kritikerne, som vil have landet smidt ud af konkurrencen, i israelernes øjne er hykleriske.

Jotam Confino er B.T.s Mellemøstkorrespondent. Vis mere Jotam Confino er B.T.s Mellemøstkorrespondent.

»De siger, at kritikerne, ud fra et kunstnerisk perspektiv, burde stå i solidaritet med Israel, idet der var en musikfestival, hvor 364 mennesker blev dræbt og nogle af dem voldtaget og tortureret. Så de mener, at man som kunstner om nogen burde gå ud og vise solidaritet med et land, som har oplevet en massakre mod musikglade mennesker. Så man påpeger både hykleriet og det vanvittige i at hive politik ind i det.«

Israel anklages dog også for at have hevet politik ind i konkurrencen.

Den europæiske sammenslutning af radio- og tv-stationer, EBU, har således meldt ud, at Israels sang skal undersøges nærmere for 'politiske budskaber'.

Flere mener, at titlen 'October Rain' er en reference til Hamas' angreb på Israel 7. oktober sidste år, som blev startskuddet til krigen.

Dette har Israel afvist, og samtidig har de sagt, at de vil trække sig, hvis de tvinges til at ændre i teksten.

En trussel, som de godt kan finde på at gøre alvor af.

»Ja, det kunne de nok godt. Det her kommer i forlængelse af, at de kæmper en kamp for deres renommé, så jeg tror godt, at de kan finde på at trække stikket, hvis de bliver bedt om at finde på en ny sang,« forklarer Jotam Confino.

»Men lige nu tror jeg, at de prøver på at finde et kompromis med EBU.«

Han mener også, at det vil være et hårdt slag for Israel, hvis EBU giver efter for kritikernes ønske og ender med at formene landet adgang til sangkonkurrencen.

»Det vil være et enormt nederlag for dem, for det vil vise, at politik også driver kulturelle begivenheder, og hvis det er tilfældet, så forstår Israel ikke, hvorfor det ikke er deres side, man står på. Så det vil have en kæmpe betydning, det vil være et slag i ansigtet og et udtryk for, at man er mere isoleret end nogensinde før,« slutter B.T.s mellemøstkorrespondent.