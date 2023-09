Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Suspekt gav fredag koncert i Parken med flere kendte gæster på scenen - hvem af disse var med? L.O.C

Lukas Graham

Thomas Helmig Hvor mange gæster var til stede til koncerten i Parken? Ca. 40.000

Ca. 46.000

Ca. 48.000 Suspekt havde gjort noget særligt ud af koncerten fredag - hvordan? De havde lavet en ny sang til lejligheden

De havde lavet Suspekt-armbånd til gæsterne

De havde lavet Suspekt-fodboldtrøjer En tidligere politiker dukkede også op på scenen - hvem? Lykke Friis

Helle Thorning

Anders Fogh Suspekt havde før koncerten annonceret en særlig overraskelse før koncertstart - hvad var overraskelsen? Et gratis Suspekt-album til alle koncertgæster

En akustisk udgave af Sut den op fra slap

Suspekts nye album spillede fra scenen, mens gæsterne ankom

