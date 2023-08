Det er brutalt at skulle hamle op med selveste Nik & Jay. Det må bandet Farveblind konstatere fredag aften på Smukfest.

Her gav de nemlig koncert samtidig med den berømte, danske duo. Og det betød, at stort set ingen dukkede op til gruppens koncert.

Allerede midtvejs under Nik & Jays koncert måtte Smukfest udsende en advarsel via festivalens app.

For første gang under årets fest i bøgeskoven ved Skanderborg var der så proppet på hovedscenen, at man fra Smukfests side overvejede at lukke dele af festivalpladsen for at undgå for mange personer på samme sted, lød det.

Det var dog ikke et problem få minutters gang fra Bøgescenerne, hvor Farveblind var sat til at give koncert.

Et billede fra området omkring scenen viser, hvordan ganske få personer var mødt op.

Det lyder desuden som en skam. For Smukfest beskriver, hvordan Farveblind under årets Spot-festival lavede lidt af en fest.

Her blev det endda så vildt, at festivalen truede med at tage strømmen til gruppens koncert.

Næste gang krydser vi derfor fingre for, at Farveblind ikke spiller samtidig med Nik & Jay.