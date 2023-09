Bruce Springsteen udskyder alle sine koncerter resten af året på grund af sygdom.

Den 74-årige amerikanske verdensstjerne har været i behandling for mavesår, og den behandling må han nu fortsætte fremfor at spille koncerter.

Det annoncerer Bruce Springsteen selv i et opslag på Twitter.

'Tak til alle mine venner og fans for jeres gode ønsker, opmuntring og støtte. Jeg er i bedring og glæder mig til at se jer til næste år,' skriver 'The Boss'.

Tidligere på måneden beklagede Bruce Springsteen, at han måtte udskyde sine otte amerikanske koncerter i september på grund af mavesåret.

Nu melder den 73-årige rockstjerne så ud, at han må udskyde resten af årets koncerter, mens han kommer sig.

De aflyste koncerter er en del af en større turné, der den 11. og 13. juli bragte Bruce Springsteen and E Street Band til Parken i Danmark.

Koncerterne er i stedet blevet rykket til et endnu ubestemt tidspunkt næste år.