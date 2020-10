Det kommende præsidentvalg i USA kan få debatten og meninger frem hos adskillige amerikanere – også hos en garvet musiker.

Her lidt under en måned før præsidentvalget erklærer Bruce Springsteen nu sin støtte til demokraten Joe Biden.

Og han lægger ikke fingrene i mellem, når han bidrager med sin holdning:

»Donald Trump taber! Det er helt sikkert – og du hørte det her først. Joe Biden vinder. Og vores nations mareridt vil... Jeg ved ikke, om det er helt ovre, men han (Trump, red.) forsvinder,« siger 71-årige Springsteen til den norske avis VG.

Bruce Springsteen har via Zoom givet adskillige interviews – heriblandt til VG – i anledningen af hans kommende plade 'Letter To You'. Det var her, at han blev spurgt ind til det politiske.

Interviewene foregik på Zoom, og flere journalister var således til stede. Springsteens skarpe holdning til valget, fik angiveligt andre journalister til at fortsætte i samme spor af spørgsmål, der derfor blev ved.

Omvendt kommer udmeldingen formentlig ikke som den største overraskelse i verden.

Springsteen har aldrig lagt skjul på sin foragt for Donald Trump.

Tidligere har sågar lavet en hadesang, hvori præsidenten kaldes for 'idiot' og 'farlig for demokratiet'.

»Jeg ved ikke, om dumheden vil stoppe. Men jeg tror på, at USA vil stå sammen som en nation på trods af den intense situationen og forskellighederne i vores befolkning,« slutter Springsteen på Zoom-mødet.

Det amerikanske præsidentvalg foregår 3. november senere på året.