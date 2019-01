Bro har taget megahittet under kærlig salsa-behandling.

Kevin ‘Bro’ Andreassen har haft en ret vildt 2018. Faktisk har det været så vildt, at han slutter året af på toppen – bogstavelig talt. Hittet ‘Sydpå’ er nemlig årets ubestridt største hit med mere end 14 millioner afspilninger på Spotify og endnu flere streams og downloads. Det skriver dr.dk.

Det var der nok ikke mange, der havde regnet med. Og det var da også kun lige, at Bro fik lov at udgive ‘Sydpå’ tilbage i februar måned. Sangen blev nemlig i første omgang afvist af pladeselskabet, men det ændrede sig (heldigvis), og ‘Sydpå’ blev titelsangen til sidste års udgave af ‘Paradise Hotel’

»Mine følelser blev lidt sårede af afvisningen, og jeg begyndte at tvivle på, om den nu var god nok. Men da jeg stod på ‘Paradise Hotel’ og spillede den og kunne mærke hele stemningen, der var omkring sangen, vidste jeg, at den ville blive et hit. Da jeg efterfølgende kom hjem og hørte den i radioen, tænkte jeg: ‘Okay, pak din kuffert, Kevin, det bliver sygt, det her’,« siger Bro til dr.dk.

Og nu har Bro atter taget ‘Sydpå’ under kærlig behandling. Han har nemlig lavet en salsa-udgave af kæmpehittet, og han får hjælp af ingen ringere end Thomas Skov og Nikolaj Koppel.

