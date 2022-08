Lyt til artiklen

»Vi ligger nummer 1 i noget nær 40 lande. Hold da kæft!«

Sådan lyder det – med en påtaget britisk accent – fra Britney Spears i en video til Elton John, som hun har delt på sin Twitter-profil i kølvandet af, at deres fælles single 'Hold Me Closer' har indtaget hitlisterne.

»Jeg er på toppen lige nu. Jeg kommer til at få den bedste dag nogensinde!« lyder det videre fra popdronningen.

Også Elton John er ovenud glad for modtagelsen af 'Hold Me Closer' – det fortæller han i et opslag på sin Twitter-profil.

Elton John. Foto: JONATHAN BACHMAN Vis mere Elton John. Foto: JONATHAN BACHMAN

'Jeg ville lave et sjovt, glad sommernummer, så jeg var ekstatisk, da Britney Spears sagde ja til at være en del af det! Hun er virkelig et ikon, en af ​​de helt store popstjerner, og jeg elsker hende højt. Jeg håber, I alle elsker den!' skriver han.

Og det tyder det altså på, folk gør.

'Elsker den? Det er en underdrivelse. Det her er fænomenalt! Jeg er mere end glad – har hørt den igen og igen,' lyder det eksempelvis fra en Twitter-bruger.