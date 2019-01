Verdensstjernen Britney Spears meddeler på sin hjemmeside, at hun holder pause på ubestemt tid.

Årsagen bag er, at den populære sangerindes far er alvorligt syg.

Britney Spears vil derfor bruge pausen på at tilbringe så meget tid med familien som muligt, oplyser hun på sin hjemmeside.

'Jeg dedikerer mit fokus og min energi til at tage mig af min familie. Vi har et meget særligt forhold, og jeg ønsker at være hos min familie i denne tid, ligesom de altid har været der for mig,' skriver hun i den officielle udtalelse.

Hun takker samtidig sine mange fans for den kærlighed og støtte, hun har mødt i en svær tid.

'Jeg undskylder for enhver ulejlighed, som dette må bevirke, og jeg ser frem til det tidspunkt, hvor jeg kan vende tilbage til scenen og optræde for jer alle.'

Pausen betyder, at hendes planlagte show i Las Vegas, 'Domination', indtil videre ikke bliver til noget.

Showet, som er en efterfølger til Britneys 'Piece of Me', var planlagt til at få premiere 13. februar i Park Theater i Las Vegas, og der var annonceret 32 koncerter frem til august i år.

I et opslag på Instagram skriver hun fredag aften dansk tid, at hun er ulykkelig over at måtte aflyse, men at hun bliver nødt til at sætte sin familie først.

'Jeg havde set frem til dette show og til at møde jer alle sammen i år, så det knuser mit hjerte.'

'På den anden side, så er det vigtigste altid at sætte familien først... og det er den beslutning, jeg har været nødt til at tage.'

Vis dette opslag på Instagram I don’t even know where to start with this, because this is so tough for me to say. I will not be performing my new show Domination. I’ve been looking forward to this show and seeing all of you this year, so doing this breaks my heart. However, it’s important to always put your family first… and that’s the decision I had to make. A couple of months ago, my father was hospitalized and almost died. We’re all so grateful that he came out of it alive, but he still has a long road ahead of him. I had to make the difficult decision to put my full focus and energy on my family at this time. I hope you all can understand. More information on ticket refunds is available on britneyspears.com. I appreciate your prayers and support for my family during this time. Thank you, and love you all… always. Et opslag delt af Britney Spears (@britneyspears) den 4. Jan, 2019 kl. 9.01 PST

'For et par måneder siden blev min far indlagt og var døden nær. Vi er taknemmelige for, at han overlevede, men han har stadig lang vej at gå.'

'Jeg blev nødt til at tage denne vanskelige beslutning og sætte mit fokus og min energi på min familie denne gang. Det håber jeg, I forstår.'

I august sidste år besøgte hun Danmark under Smukfest, men hendes koncert fik en særdeles hård medfart af såvel publikum som anmelderne.

Bare én enkelt stjerne blev det til i både B.T., Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten, og anmelderne holdt sig ikke tilbage med at kalde koncerten for en 'fiasko.'

Flere koncertgængere valgt sågar helt at udvandre fra koncerten af bar skuffelse.

Britney Spears har været i mediernes søgelys, siden hun var barn, hvor hun medvirkede i en række tv-programmer.

Som teenager brød hun for alvor igennem med 'Baby One More Time' (1999) og 'Oops! I Did It Again' (2000).

De gjorde hende til den bedst sælgende teenagerartist nogensinde.

Gennem sin karriere har popikonet været ramt af sammenbrud og personlige nedture.

I november 2006 blev hun skilt fra manden Kevin Federline, som hun netop havde fået sit andet barn med.

Og året efter angreb hun en fotograf, klippede sig skaldet og mistede forældremyndigheden over sine to sønner.

Kort tid efter den tumultariske tid indlagde hun sig på en afvænningsklinik for at komme sit stofmisbrug til livs.