Nye og rystende detaljer dukker op i sagen om Jamie Spears' værgemål over Britney Spears.

Det er et af USAs mest anerkendte magasiner, The New Yorker, der har talt med et hav af kilder tæt på familien Spears og foretaget en mildest talt chokerende gennemgang af den 39-årige popprinsesses liv. Magasinet er kendt for at være ekstremt grundig til at faktatjekke kilders baggrund og oplysninger.

Artiklen er udgivet i kølvandet på Britney Spears' chokerende enetale i retten i juni, hvor hun kom med en sønderlemmende kritik af sin far, Jamie Spears, der siden 2008 har været hendes værge.

»Jeg er ikke glad. Jeg kan ikke sove. Jeg er så sur, at det er vanvittigt, og jeg er deprimeret,« sagde den 39-årige popprinsesse i retten.

Jamie Spears og Britney Spears. Foto: Uncredited Vis mere Jamie Spears og Britney Spears. Foto: Uncredited

En af kilderne, som journalisten Ronan Farrow har talt med, er Jacqueline Butcher, der er veninde til moderen, Lynne Spears.

Hun var tilskuer til det vanvittige show, der udspillede sig i 2008, da Britney Spears blev tvangsindlagt for anden gang. Butcher fortæller The New Yorker, at hun sad på et kontor med Jamie og Lynne Spears og Britney Spears selv, et par dage efter at sidstnævnte var blevet udskrevet fra hospitalet.

Butcher troede, at Jamie Spears ville fortælle datteren, at han nok skulle hjælpe hende. I stedet pegede han over på tv'et og sagde:

»Du er for fed. Daddy skal nok få dig på slankekur og sørge for, du får en personlig træner, og så kommer du i form igen.«

Ronan Farrow fra det prisbelønnede magasin The New Yorker. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Ronan Farrow fra det prisbelønnede magasin The New Yorker. Foto: DANNY MOLOSHOK

Jacqueline Butcher troede ikke sine egne ører.

»Se godt på det tv. Om otte uger er du på det, og alle vil sige: 'Hun er tilbage',« sagde Jamie Spears ifølge Jaqueline Butcher til sin syge datter.

Bare to måneder efter tonede Britney Spears frem i den populære komedieserie 'How I Met Your Mother' – noget, hun formentlig har fået millioner for.

Samtalen på kontoret rystede Butcher.

Men Jamie Spears' terror fortsatte.

De følgende uger var han frygtelig over for sin datter. Butcher fortæller, at han spyttede hende i ansigtet i raseri og råbte, at hun var en frygtelig mor.

Fans har støttet Britney Spears hele vejen. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Fans har støttet Britney Spears hele vejen. Foto: FREDERIC J. BROWN

Andre tæt på Spears har dog en helt anden opfattelse.

Hendes tidligere hushjælp fortæller, at Britney Spears var en god mor, der havde det frygteligt uden sine børn, Sean Preston og Jayden James, som Kevin Federline havde forældremyndigheden over.

Hun kunne simpelthen ikke undvære dem.

»Dagene, hvor hun ikke havde børnene, var hårde. Når hun skulle aflevere dem, var det hårdt. Jeg bar den ene ud til bilen, og hun bar den anden. Børnene græd. Hun græd,« forklarer hushjælpen.

Britney Spears blev så ensom, at hun spurgte hushjælpen, om hun ikke ville tage sine egne børn med på arbejde – og inviterede dem alle til at overnatte.

Tilbage i 2007 barberede Britney Spears alt sit hår af. Foto: Unknown Vis mere Tilbage i 2007 barberede Britney Spears alt sit hår af. Foto: Unknown

»Hun spurgte mig, om jeg var lykkelig. Når jeg sagde 'ja', sagde hun: 'Jeg vil også være lykkelig. Jeg vil have en familie. Og jeg vil se mine børn hver dag',« fortæller hushjælpen til The New Yorker.

Siden forbød Jamie Spears hushjælpen at arbejde for Britney Spears og gav hende strenge ordrer om ikke at modtage opkald fra hende.

Magasinets gennemgang af Spears' tumultariske liv viser også andre overraskelser.

Blandt andet skulle advokaten Sam Ingram have modtaget et årligt honorar på hele 3,2 millioner kroner.

Britney Spears har selv fået 2,7 millioner kroner fra egen formue til at dække sine leveomkostninger – altså næsten en halv million kroner mindre end advokaten.

Forleden stoppede Ingram som Britney Spears' advokat, ifølge TMZ fordi han blev rystet over at høre hendes tale i retten forleden.

Britney Spears forlader en restaurant i Malibu med sine små sønner, Sean Preston og Jayden James, i september 2007. Foto: HO Vis mere Britney Spears forlader en restaurant i Malibu med sine små sønner, Sean Preston og Jayden James, i september 2007. Foto: HO

Gennem hele værgemålet har Britney Spears været underlagt så strenge restriktioner, at hun ikke har haft en telefon. På et tidspunkt forsøgte hendes daværende manager, Sam Lutfi, at udstyre Britney Spears med en hemmelig telefon.

Det foregik på en yderst speget måde.

Sam Lutfis søster Christina Lutfi forsøgte at smugle en telefon ind, da popstjernen boede på The Peninsula Hotel i Beverly Hills.

»Jeg fik fat i en telefon med taletidskort og lod, som om jeg var gæst på hotellet,« siger Christina Lutfi og uddyber:

»Jeg så hende gå ind i dampbadet, og jeg fulgte efter. Hun skreg, da hun så mig. Jeg skyndte mig at sige, at jeg var Sams søster, og gav hende telefonen i en pose. Hun sagde tak og skyndte sig at lægge den ud i skabet.«

Britney Spears optrådte også midt i krisen tilbage i 2008. Foto: PATRICK SEEGER Vis mere Britney Spears optrådte også midt i krisen tilbage i 2008. Foto: PATRICK SEEGER

Det kom hurtigt Lynne Spears' veninde Jacqueline Butcher for øre, at Britney Spears havde fået en ny telefon. Men i stedet for at fortælle Jamie Spears om telefonen, besluttede hun sig for at holde på hemmeligheden.

Hun var nervøs over situationen, fordi hun frygtede, hvad Jamie Spears kunne finde på at gøre, når han fandt ud af det. Butcher forestillede sig, at faderen kunne finde på at indføre nye, hårde sanktioner mod datteren.

Eksempelvis troede hun, at han kunne finde på at nægte hende adgang til børnene.

Men der gik ikke længe, før Jamie Spears hørte om datterens hemmelige telefon.

En ny hushjælp overhørte nemlig en af Britney Spears' samtaler. Og så faldt hammeren. Jamie Spears beordrede hushjælpen til at konfiskere telefonen.

Lynne Spears med Britney Spears søster, Jamie Lynn Spears, tilbage i 2002. Foto: JIM RUYMEN Vis mere Lynne Spears med Britney Spears søster, Jamie Lynn Spears, tilbage i 2002. Foto: JIM RUYMEN

Episoden med telefonen havde også andre konsekvenser. For Jamie Spears mistænkte nemlig Jacqueline Butcher for at være impliceret.

»Enhver, der kunne true værgemålet, blev smidt på porten,« siger Jaqueline Butcher, der blev lagt på is af Jamie Spears.

Du kan læse hele gennemgangen af sagen om Britney Spears på engelsk hos The New Yorker.