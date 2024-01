Sagaen om Britney Spears og Justin Timberlake tager nu en ny drejning.

Først gik det verden rundt, da den 42-årige popsangerinde i efteråret udgav en selvbiografi med knap så flatterende historier om forholdet til ekskæresten Justin Timberlake.

Siden udgav Justin Timberlake i fredags en ny single med titlen 'Selfish', og nu har Britney Spears pludselig valgt at give en undskyldning.

'Selfish', der er Justin Timberlakes første solosingle i seks år, udkom med en efterfølgende optræden i tv-værten Jimmy Fallons talkshow 'The Tonight Show'.

Britney Spears i 2019. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Britney Spears i 2019. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix

Justin Timberlake og Jimmy Fallon optrådte sammen i showet, og det klip har Britney Spears valgt at dele på sin Instagram-profil med følgende tekst:

»Jeg vil gerne undskylde for nogle af de ting, jeg skrev i min bog,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg er ked af, hvis jeg har fornærmet nogen af de mennesker, jeg oprigtigt holder af. Jeg vil også sige, at jeg elsker Justin Timberlakes nye sang 'Selfish'. Den er så god. Hvorfor griner jeg, hver gang jeg ser Justin og Jimmy sammen,« tilføjer hun.

I selvbiografien 'The Woman In Me', der udkom i oktober, beskrev Britney Spears blandt andet forholdet til Justin Timberlake som en tid, hvor de skiftevis var hinanden utro.

Britney Spears og Justin Timberlake i 2001. Foto: Ron Wolfson/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Britney Spears og Justin Timberlake i 2001. Foto: Ron Wolfson/AP/Ritzau Scanpix

Hun afslørede også, at hun fik en abort - og at Justin Timberlake i første omgang ikke havde været begejstret for, at hun var blevet gravid.

Derudover skrev hun, at han endte med at slå op via sms.

Justin Timberlake og Britney Spears var sammen i perioden 1999-2002.

I forbindelse med Justin Timberlakes nye single 'Selfish', har Britney Spears enorme fanbase ført kampagne for, at hendes gamle sang fra 2011 - der også hedder 'Selfish' - ikke bliver glemt.

Ifølge flere amerikanske medier lod de som om, at Britney Spears' 'Selfish' var spritny med det resultat, at den blandt andet strøg ind på en tredjeplads på den amerikanske iTunes-hitliste - lige i hælene på Justin Timberlake.