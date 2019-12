Westlife blev sidste år gendannet efter en mangeårig pause, og i den forbindelse tog det irske boyband hurtigt en beslutning om, at det også skulle betyde spritny popmusik til deres fans.

Bandmedlemmerne vidste bare ikke, at deres største comeback-hit allerede var i støbeskeen – skrevet af en stor, men slet ikke så ukendt fan.

Med et utal af hitsingler som 'World of Our Own' og 'Flying Without Wings' i bagkataloget kunne Westlife ellers godt have valgt at lade deres comeback ride på ryggen af de gamle succeser.

Det er set før, og både Backstreet Boys og Spice Girls har inden for de seneste år med succes begået comeback uden ny musik.

Shane Filan, Mark Fehily, Kian Eggers og yderst Nicky Byrne. Foto: FELIPE TRUEBA Vis mere Shane Filan, Mark Fehily, Kian Eggers og yderst Nicky Byrne. Foto: FELIPE TRUEBA

Men sådan skulle det altså ikke være denne gang, fortæller Westlife, da B.T. møder det irske boyband i en luksussuite i hjertet af London.

»Hvis man bare kom tilbage uden ny musik, så ville det ikke virke, som om vi var et band, der var samlet igen. Band laver jo musik,« forklarer Kian Egan og tilføjer:

»Vi vil også vise vores fans, at vi ikke bare er her for at lave et par nemme koncerter og tjene penge, som vi er blevet beskyldt for. Hvis vi skal gøre det, skal vi gøre det ordentligt.«

Den nye musik skulle vise sig at komme fra en noget uventet kant, da tidens nok allerstørste popstjerne Ed Sheeran allerede havde skrevet sange til Westlife.

Ed Sheeran har skrevet fem sange til Westlifes nye album, 'Spectrum'. Foto: STEFANIE LOOS Vis mere Ed Sheeran har skrevet fem sange til Westlifes nye album, 'Spectrum'. Foto: STEFANIE LOOS

»Vi havde faktisk snakket om, hvordan vi kunne få en som Ed Sheeran til at skrive sange for os, for han ville levere noget fantastisk. Men vi vidste ikke, at han havde været fan af Westlife, siden han var en lille dreng, og faktisk allerede havde skrevet sange med os i tankerne,« forklarer Nicky Byrne.

Ed Sheeran, der er en af verdens bedst sælgende artister, havde samarbejdet med producer Steve Mac, der tidligere har været en af Westlifes faste producere, da Sheeran selv havde foreslået, at de skrev musik til Westlife specifikt. Det blev til sangen 'Better Man', der endte med at føre til Westlifes comeback.

»Der blev skrevet flere sange, og da vi fandt ud af, at vi virkelig ville tilbage, kom Ed Sheeran med to nye sange, og vi kunne se, at det kunne blive stort,« forklarer Nicky Byrne.

Men selvom Ed Sheeran er endt med at stå bag fem ud af 11 numre på Westlifes nye album, 'Spectrum', så har der ikke været mange hyggestunder mellem det irske boyband og den britiske hitmager.

»Han var på turné i to år, så vi har faktisk aldrig snakket med ham,« forklarer Shane Filan.

Undtagelsen er dog bandmedlemmet Mark Feehily, der for mange år siden mødte Ed Sheeran.

»Jeg mødte ham faktisk, før han blev kendt, hvor han kom op til mig og sagde: 'Åh gud, du er med i Westlife'. Han var meget begejstret for at møde mig,« griner popstjernen.

Westlifes nye album, Spectrum, udkom for nylig som den første udgivelse, siden gruppen valgte at stoppe i 2012. I den forbindelse har popgruppen været på en Europa- og Asienturné, og til august lægger Westlife vejen forbi Viborg og giver koncert ved arrangementet 'Domkirken Rocker'.