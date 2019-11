Skrigende pigebørn, vanvidsscener i lufthavne og på hoteller, bizarre gaver. Boybandet Westlife har prøvet det meste, når det gælder vilde fans.

Men én overgår dem alle.

»Ham her løb efter os ud på motorvejen,« siger Mark Feehily om dén ihærdige fan, der gjorde et helt særligt - og noget skræmmende - indtryk.

Ikke kun på Mark Feehily, men også på Shane Filan, Nicky Byrne og Kian Egan, som alle tydeligt husker den koreanske fan, der gennem mange år fulgte dem rundt i Asien.

Vilde fans til en Westlife-koncert i Jakarta, Indonesion i 2001. Foto: WEDA Vis mere Vilde fans til en Westlife-koncert i Jakarta, Indonesion i 2001. Foto: WEDA

»Han fulgte os med et skilt, hvor der stod: ‘Jeg er den løbende mand’. Han var ret vild,« fortæller Mark Feehily, da B.T. møder det populære boyband i en luksussuite i hjertet af London i anledningen af gruppens 20-årsjubilæum.

»Normalt stod der mange fans i lufthavnen ved vores biler, og når vi kørte, blev de stående ved lufthavnen. Men ham her løb altså efter os ud på motorvejen.«

»Vi prøvede at signalere: 'Vi har set dig - pas på, du ikke bliver kørt ned af en bil',« mindes Shane Filan om en af de mange skræmmende oplevelser.

Rystende og lidt svedende må B.T.s udsendte tage en dyb indånding og krybe til bekendelse. Erkende over for de fire popstjerner, at hun selv har været en i mængden af skrigende pigefans.

Westlife som bandet ser ud i dag. Foto: FELIPE TRUEBA Vis mere Westlife som bandet ser ud i dag. Foto: FELIPE TRUEBA

Ikke på motorvejen, godt nok - men én, som stadig rejser efter deres koncerter og for nylig betalte overpris for en t-shirt i halvdårlig merchandise-kvalitet til en koncert i Glasgow.

»Virkelig? Hvad er din yndlingssang?« spørger Mark Feehily med et smil og en smule overraskelse at spore i ansigtsudtrykket.

Shane Filan vil vide, hvilken t-shirt valget faldt på, og bandmedlemmerne bryder ud i latter, da denne måske lidt for ærlige journalist erkender, hvordan hun jagtede dem som en anden paparazzi i sine teenageår.

Selvom fanjagten har stået på i halvdelen af deres liv, synes alle bandmedlemmerne stadig, at tanken om almindelige mennesker, der pludselig bliver midlertidigt sindssyge ved synet af dem, er en smule sært - og svært at forstå.

Normalt stod der mange fans i lufthavnen ved vores biler, og når vi kørte, blev de stående ved lufthavnen. Men ham her løb altså efter os ud på motorvejen. Mark Feehily om Westlifes vildeste fan

»Det er ret vanvittigt, at folk, ligesom dig, gjorde og gør den slags,« griner Kian Egan og fortæller, at han dog godt kan genkende adfærden.

»Jeg var inde for at se Foo Fighters for nogle år siden, og jeg tror, jeg var den største fan i rummet. Jeg kom backstage og fik et billede med Dave Grohl - og det hænger da derhjemme,« fortæller Kian Egan, mens han sipper af en kaffekop, som tv-holdet egentlig havde bedt ham sætte fra sig inden interviewet.

Frygten for at vende tilbage



B.T. møder de fire irske popstjerner i anledning af, at Westlife i år har fejret 20-årsjubilæum med både turné og et nyt album.

Meget har ændret sig for Westlife siden dengang i 1999, hvor bandet indtog verden med fængende pophits. Dengang var bandmedlemmerne unge og uden forpligtelser, mens de i dag alle er blevet familiefædre.

Westlife i de helt unge dage i 2001, da bandet bestod af Nicky Byrne, Mark Feehily, Bryan McFadden, Shane Filan og Kian Egan. Foto: JACOB LANGVAD NILSSON Vis mere Westlife i de helt unge dage i 2001, da bandet bestod af Nicky Byrne, Mark Feehily, Bryan McFadden, Shane Filan og Kian Egan. Foto: JACOB LANGVAD NILSSON

Med tiden sled det at være et band, og derfor meddelte Westlife tilbage i 2012, at de indstillede karrieren.

»Vi gik i overlevelses-mode, så i stedet for at bandet fuldkommen eksploderede, så stoppede vi, inden det kom for langt ud. Vi kommer ikke til at tage på turné hvert år de næste ti år, for vi ved, det er forkert,« forklarer Mark Feehily.

Efter bruddet brugte de hver især tid på soloprojekter, og da tankerne om et comeback begyndte at rumstere, blev Westlife også ramt af en stor tvivl.

»Da vi diskuterede planen om at vende tilbage, var vi oprigtigt nervøse. Vi var nervøse for, om det overhovedet ville betyde noget for folk,« fortæller Kian Egan.

Vi var nervøse for, om det overhovedet ville betyde noget for folk. Kian Egan om frygten for et comeback

Nervøsiteten skulle dog vise sig at blive gjort til skamme. Siden gendannelsen har Westlife været på turné i både Storbritannien og Asien, hvor de har spillet mere end 40 udsolgte koncerter, ligesom deres nye album ‘Spectrum’ har toppet hitlisten i flere lande.

Til forskel for popgruppens unge dage fortæller de irske popstjerner dog ærligt, at musikken ikke længere er deres førsteprioritet.

»Vores familie er vores førsteprioritet, og vi prioriterer Westlife rundt om vores familieliv. Derfor kan vi ikke være i alle lande og spille alle koncerter. Westlife er et fantastisk job, men det er også ‘bare’ vores job nu,« forklarer Shane Filan.

»Westlife er som en ferie - hvis du gør det for længe, så nyder du det ikke til sidst,« siger Mark Feehily.

Om Westlife Westlife er et irsk popband, der blev dannet i 1998. Bandet består i dag af Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan og Mark Feehily. Tidligere var Bryan McFadden også en del af gruppen, men han forlod Westlife i 2004. Westlife har særligt haft succes i Europa og Asien og har sammenlagt solgt mere end 55 mio. albums. I 2012 indstillede Westlife karrieren med en 'Farewell Tour', men i år valgte de at genoptage Westlife og fejre gruppens 20 års jubilæum med et nyt album og en turné.

Ligesom Westlife er også deres fans blevet voksne, og det betyder blandt andet, at bandmedlemmerne i dag modtager videoer på sociale medier fra fans, der har lært deres børn Westlife-sange.

Det betyder også, at de af og til bliver interviewet af en journalist, der var en skrigende teenagefan.

»Nu skal du da have det billede med os, du ikke fik dengang,« insisterer Mark Feehily.

Og den slags siger man da ikke nej til.