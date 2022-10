Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis du var én af den halve milliard mennesker, der havde iTunes i 2014, så husker du det nok.

For hvis man dengang hentede Apples musikafspiller iTunes, så lå der allerede et helt U2-album klar på playlisten.

Nu indrømmer U2-forsangeren Bono så, at det var hans skyld, at du ikke kunne slippe for at have hele 'Songs of Innocence'-albummet liggende.

»Jeg tager det fulde ansvar,« lyder det fra Bono i et udsnit af hans nye biografi, 'Surrender: 40 Songs, One Story', som The Guardian har bragt.

Tilbage i 2014 udgav U2 deres album 'Songs of Innoncence' eksklusivt på iTunes som en gratis gave til alle brugere. Men ikke alle blev lige glade for gaven. Foto: Punit PARANJPE Vis mere Tilbage i 2014 udgav U2 deres album 'Songs of Innoncence' eksklusivt på iTunes som en gratis gave til alle brugere. Men ikke alle blev lige glade for gaven. Foto: Punit PARANJPE

Tilmed indrømmer Bono – der går under det borgerlige navn Paul David Hewson – at Apples direktør, Tim Cook, slet ikke forstod ideen om, at alle med iTunes skulle have albummet med gratis.

Men Bono trumfede altså igennem. Og det undskylder han nu for.

For det var slet ikke alle, der blev glade for »gaven«, der både optog dataplads og var svær at slette igen.

»Jeg tænkte, at hvis vi bare gjorde vores musik tilgængelig for folk, så ville de måske vælge at række ud mod det. Ikke helt. Som en vis mand på sociale medier sagde det: 'Jeg vågnede denne her morgen og fandt Bono i mit køkken, i gang med at drikke min kaffe, i min morgenkåbe, mens han læste min avis'. Eller, den mindre venlige: 'Det gratis U2-album er overprissat'. Mea culpa.«

Bono indrømmer nemlig, at stuntet nok var lidt »overdrevent«.

Men som han også siger: I værste fald var det bare ligesom »spam mail« – hvilket The Washington Post i øvrigt kaldte det, da iTunes-stuntet kom ud.