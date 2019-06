Citattilbud fra TV Syd distribueret af Ritzaus Bureau. Ved Reformationsfesten i Haderslev i sidste weekend optrådte en række kendte kunstnere med deres bidrag til sangbogen. Blandt andre Teitur Lassen, der er international musiker fra Færøerne. - At skrive salmer er som at få det sorte bælte i sangskrivning, fortæller han til TV SYD. Teitur Lassem har udgivet otte forskellige salmer, der handler om at finde og give, morgenbøn og frygten for aldrig at komme hjem. Ved koncerten i teltet ved Gravene optrådte også Jonas H. Petersen, Jonas Breum og Anne Linnet med deres sange til Kirkesangbogen.