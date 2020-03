For syv år siden optog Emil Vester Klausen en video af sig selv, mens han stod derhjemme og kiggede ind i kameraet og sang.

Videoen på knap to og et halvt minut sendte den unge teenager efterfølgende ind til DR i et håb om, at han kunne få lov til deltage i børnenes MGP. Det lykkedes dog ikke. Nu er han til gengæld en af de ti, der er udvalgt til at optræde til det helt store Melodi Grand Prix, der afholdes på lørdag.

Emil Vestergaard Klausen - der er 19 år - opgav nemlig aldrig drømmen.

»Jeg har altid været meget draget af Melodi Grand Prix, og da jeg så ikke kom med til børnenes MGP, var jeg sådan lidt: 'Arh, det kan ikke passe. Jeg skal med',« fortæller han med et grin til B.T. på et pressemøde forud for lørdagens store show.

De optræder til Melodi Grand Prix - Ben & Tan med sangen 'Yes'

- Benjamin Kissi med sangen 'Faith'

- Emil med sangen 'Ville ønske jeg havde kendt dig'

- Isam B med sangen 'Bølger'

- Jamie Talbot med sangen 'Bye Bye Heaven'

- Jasmin Rose feat. RoxorLoops med sangen 'Human'

- Kenny Duerlund med sangen 'Forget It All'

- Maja Og De Sarte Sjæle med sangen 'Den eneste goth i Vejle'

- Sander Sanchez med sangen 'Screens'

- Sys Bjerre med sangen 'Honestly'

»Så det har ligesom været noget, der har ligget mig på sinde. Så det er en kæmpe forløsning, at jeg er kommet med i år.«

Vejen dertil blev blandt andet brolagt med tålmodighed og ventetid.

For dengang, det unge sangtalent tilbage i 2013 forsøgte at komme med i børnenes MGP, blev han tilknyttet musikeren Esben Svane som coach.

To år forinden havde Esben Svane selv deltaget i Melodi Grand Prix som en del af bandet A Friend In London, som snuppede førstepladsen med sangen 'New Tomorrow'.

Emil Vestergaard Klausen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Emil Vestergaard Klausen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det lykkedes jo desværre ikke at komme med dengang, men til gengæld formidlede det kontakten til Esben, som sagde til mig, at jeg skulle ansøge ham på Facebook. Hvis der så var noget, der var relevant for mig, så ville han skrive til mig. Og det gjorde han så flere år senere,« griner Emil Vestergaard Klausen.

Det førte til, at Emil kom på en af de sangskrivercamps, som Esben Svane var en del af.

»I den ansøgning, jeg skulle sende for at komme med, skrev jeg, at det stadig var en drøm for mig at komme med i grandprixet, og da vi så var på den camp, sagde han, at det ville han gerne hjælpe mig med,« fortæller Emil Vestergaard Klausen.

Det førte til, at Emil - i samarbejde med Esben Svane, Gavyn Matthew Bailey og Tim Schou (sidstnævnte var også en del af A Friend In London, red.) - skrev sangen 'Ville ønske jeg havde kendt dig'. Og den sang slap gennem nåleøjet. Du kan høre den sang - og de ni andre - når det danske Melodi Grand Prix bliver vist på DR klokken 20:00.