Har du prøvet at få et potentielt livsændrende telefonopkald, mens du var ude at handle?

Det var, hvad der skete for et af årets deltagere i Melodi Grand Prix, da han var ude for at købe mælk i Rema.

I DRs optaktsprogram til den store musikkonkurrence, ser man, hvordan tre af medlemmerne fra gruppen UBLU bliver overrasket af den tidligere grandprix-vinder Jesper Groth i en tatovør-biks.

De ved ikke, hvad der skal ske, da han pludselig hiver en falsk tatovering frem på armen, hvor der står, at de skal være med i Melodi Grand Prix.

»Vi blev simpelthen taget med bukserne nede i ren børne MGP-stil,« fortæller de fire UBLU-medlemmer, da B.T. møder dem lørdag eftermiddag i DR Byen.

»Det, man ser i optaktsprogrammet, er virkelig os, der slet ikke ved, hvad vi skal,« fortæller de videre og mindes, hvordan deres fjerde medlem, Adam, imens gik rundt i Rema 1000 i Aarhus og handlede ind, da de ringede ham op på Facetime for at fortælle den gode nyhed.

»Så måtte jeg lige sætte mælken ned,« smiler han.

UBLU er blandt de otte navne, der lørdag aften dyster om at vinde Melodi Grand Prix.

Hvis de skulle tage sejren, er de endnu ikke sikre på, om de vil stille op i det følgende Eurovision-show, da de er imod Israels deltagelse.

