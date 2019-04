Den anmelderroste musiker og provokatør Bisse er kommet så alvorligt til skade med en motorsav, at han må aflyse en stribe koncerter.

Det oplyser han onsdag morgen på sin officielle Facebook-profil.

'Det er med stor beklagelse at jeg må aflyse mine solo koncerter her i april og maj. Jeg kom galt afsted med en motorsav i marts, og har skåret mig på venstre underarm', skriver han i opslaget.

Sammen med teksten er et billede, hvor man kan se ham med armen i gips. Der er blod på hans tøj og på en stige ved siden af ham.

31-årige Bisse, der har det borgerlige navn Thorbjørn Radisch Bredkjær, oplyder i opslaget, at skaden er så alvorlig, at han skal have armen i gips i hele april og efterfølgende igennem et genoptræningsforløb.

'Heldigvis vil jeg ikke få alvorlige mén af det, men armen er i gips indtil slut april og skal derefter genoptrænes, hvilket umuliggør klaver og guitarspil', skriver han.

Foreløbig er tre koncerter i september blevet aflyst, men han kan ikke afvise, at der kommer flere aflysninger.

'Det er uklart om de øvrige shows også bliver rykket', skriver han.

Bisse kunne fremvise en stor, rød gips-arm under fredagns X Factor-finale. Nu afslører han, hvordan det var gået så galt. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere Bisse kunne fremvise en stor, rød gips-arm under fredagns X Factor-finale. Nu afslører han, hvordan det var gået så galt. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

Bisse kan imidlertid stadig synge, og derfor gennemfører han andre koncerter, hvor han ikke skal spille instrumenter.

Han medvirkede også i fredag aftens X Factor-semifinale, hvor han optrådte live sammen med semifinalisterne Echo. De fremførte sammen hans sang 'Fjerne slægtninge'.

Desværre for Echo rakte det ikke til en finaleplads. De måtte lade livet i konkurrencen som de allersidste inden finalen i Horsens på fredag.

BIsse ønsker ikke at udtale sig yderligere om ulykken i forbindelse med denne artikel, oplyser han til B.T.