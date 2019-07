Der var proppet med mennesker, da Danmarks Dansktop-dronning søndag i høj solskin og udsigt til hampflag og skæve eksistenser for første gang i karrieren indtog Christiania og fik hele fristaden til at skråle med på 'Den knaldrøde gummibåd'.

»Jeg blev simpelthen så flot behandlet. Det var en aften, vi vil huske,« lyder det fra Birthe Kjær dagen derpå, da B.T. har hende i telefonen.

»Der var fyldt med mennesker, der var kommet for at have en fest og synge med, og jeg sagde også fra scenen, at det nok var første gang, at gummibåden var kommet på Christiania,« fortsætter hun med tanke på den oppustede, røde gummibåd, der fløj rundt blandt publikum i løbet af koncerten.

Det var første gang, at Birthe Kjær gav koncert på Christiania, der havde booket hende i forbindelse med Café Nemolands søndagskoncerter, men hun har været forbi før som turist.

Vis dette opslag på Instagram Det var nok det vildeste job jeg nogensinde har spillet! Birthemusen og staden styrer! #nemoland #christiania #birthekjær #dansktop #yamahatrumpet Et opslag delt af Bjarke Nikolajsen (@bjarkeniko) den 28. Jul, 2019 kl. 1.10 PDT

»Første gang var for selv at se det, og derudover har jeg været der med min familie for at vise det frem, når de har været på besøg,« fortæller 70-årige Birthe Kjær, der erkender aftenens koncert var en af de helt særlige i en lang karriere.

»Man forbinder jo nok ikke mit navn med Christiania. Det viser måske, at Christiania er blevet bredere i deres musiksmag. Men det gik bare smaddergodt. Jeg fik også en Christiania-fodboldtrøje og en buket blomster, og der kom folk backstage efter koncerten for at få taget selfies.«

Christiania er blandt andet kendt for at sælge hash i pusherstreet. I denne omgang var der dog ikke nogen, der tilbød Birthe Kjær en joint.

»Haha nej, jeg fik ikke tilbudt noget. Men jeg tror, der var nogen nede foran scenen, der fik røget. Vi så også nogle flag, som jeg fik at vide var hashflag.«

Vis dette opslag på Instagram #godkarma #birthekjær #paspådenknaldrødegummibåd ❤️ Et opslag delt af JDC (@jettecph) den 28. Jul, 2019 kl. 12.17 PDT

Birthe Kjær er i disse år på én lang succes-turné, hvor hun får lov at spille på landets største festivaler. Sidste sommer optrådte hun for første gang på Smukfest, i år blev hun blandt andet hyldet på Jelling Musikfestival, hvor hele pladsen foran hovedscenen væltede rundt i et stort futtog.

»Jeg har slet ikke tal på, hvor mange koncerter vi mangler endnu. Jeg har lige været på Langeland, og vi kommer hver gang med et ni mand stort band, så der er rigtig travlt.«

Vil man følge med i Birthe Kjærs turnékalender, skal man dog i gang med det store google-arbejde, for hun har hverken hjemmeside eller Facebook.

»Jeg synes, jeg bruger nok tid foran computeren i forvejen. Så må folk skrive en mail, hvis det er,« griner hun med henvisning til sit bookingbureau Lykke Music.