Der var swing, der var rock'n'roll, og der var dansktop.

Med armene hævet over hovedet indtog Birthe Kjær Regnbuescenen til årets Copenhagen Pride klædt i røde palietter og et slør, der blæser med vinden.

»Jeg har taget den røde Melodi Grand Prix kjole på i dagens anledning,« siger hun og den propfyldte rådhusplads svarer med jubelråb.

Her havde hun samlet unge, gamle, høje og lave. Og så var der nogle få turister, der havde forvildet sig ind i den storskålende menneskemængde.

Der blev både kastet med gummibåde og danset linedance under koncerten. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Er i friske på at danse?« siger den 70-årige dansktopstjerne i mikrofonen.

»Jaaaaa,« svarer menneskemængden.

»I er i hvert fald friske, kan jeg se,« siger Birthe Kjær og smiler så stort, som man kan.

Og danset det blev der. Midt under en af de mange klassikere dannede publikum det, der bedst kan beskrives som dansktoppens svar på et moshpit.

Birthe Kjær havde både klassikere og en hel bunke Melodi Grand Prix sange med til de fremmødte. Foto: Jens Nørgaard Larsen

De lagde hænderne på hinandens skuldre og dansede i en stor kæde mellem dem, der ikke havde lyst til at danse med.

Vi talte med den 70-årige dansktopstjerne før koncerten, og hun var mildt sagt ovenud begejstret for at skulle spille på den store scene, der er placeret midt på Rådhuspladsen i København.

»Jeg glæder mig utroligt meget - det bliver helt fantastisk,« sagde hun.

Da vi spurgte hende, hvorfor hun havde sagt ja til at spille til dette års Pride, svarede hun:

Flere havde gjort lidt ekstra ud af sig selv til aftenens koncert. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det er et rigtigt godt signal at sende ud, at her i Danmark er det helt okay at stikke ud fra normen.«

Kort før det sidste nummer blev spillet, kom to af unge frivillige spurtende mod scenen. De havde lige fået fri og ville ikke gå glip af den folkekære sangerindes koncert.

Og sikke et brag. Med konfetti, fællessang og koreograferet dans forlod hun scenen til flere tusind mennesker, der råbte hendes navn.

»Birthe, Birthe, Birthe,« råbte de.