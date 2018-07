Den 69-årig rocklegende Billy Joel slår alle rekorder i New York

I sidste uge spillede Billy Joel sin 100. koncert i New York Citys legendariske koncertsal Madison Square Garden. Som de 99 foregående koncerter var der meldt 'alt udsolgt'. Og selv om alderen nogle gange trykker, har den næsten nybagte far ingen planer om at gå på pension.

»Nej, er du vanvittig! Jeg har verdens fedeste job. Jeg går på scenen. Jeg laver en masse larm, Pigerne skriger. Og jeg får en røvfuld af penge for det.«

Sådan siger Billy Joel, hvis tredje og yngste datter, Remy Anne, fylder et år til oktober, i et nyt interview med bladet Vulture.

I 2015 blev Billy Joel gift med den halvt så gamle dressurrytter Alexis Roderick. Og ud over etårige Remy Anne har de to datteren Della Rose, der fylder tre år i næste måned.

Men nu må du endelig ikke tro, at Billy Joels turnéplan på nogen måde truer familielivets fred.

Den snart 70-årige legende, der står bag internationale radioklassikere som 'Piano Man', 'Uptown Girl' og 'New York State of Mind', arbejder nemlig én dag om måneden – én dag.

Og når rockstjernen endelig begiver sig fra familiens luksushjem på Long Island, øst for Manhattan, foregår det i privat helikopter. Joel kan nemlig ikke lide trafikpropper. Og hvorfor sidde i kø, når man kan flyve hen over alle de ventende biler?

»Da vi købte det her hus for et par år siden, så jeg med det samme helikopterlandingspladsen. Og med det samme tænkte jeg 'Hvorfor ikke?'.«

Sådan sagde Billy Joel, da han i sidste uge var gæst i det amerikanske talkshow 'The Late Show with Stephen Colbert'. Og i lighed med familielivet behøver Joel ikke længere bekymre sig synderligt om økonomien.

Siden sit helt store gennembrud i 1977 med albummet 'The Stranger' har Billy Joel nemlig solgt over 150 millioner album. Han har modtaget seks Grammy-priser for sin musik. Og ifølge finanstidsskriftet Forbes er Joel, der også har en voksen datter, Alexa, fra sit andet ægteskab (med supermodel Christie Brinkley), god for det, der svarer til over to milliarder kroner.

Ironisk nok gik Billy Joel officielt på pension i 1993.

Efter albummet 'River of Dreams' fik Joel en skriveblokering, der var så alvorlig, at han ikke har skrevet en ny pop-rock-sang i 25 år.

»Jeg kunne ikke leve op til mine egne forventninger. Og de nye sange var simpelthen ikke gode nok.«

Sådan forklarer Billy Joel det til tv-stationen ABC i et af de mange nye interview, han har givet i anledning af sit 100-koncertjubilæum i New York.

Skriveblokeringen førte angiveligt til alkoholmisbrug. Drukken førte til depression, mindst én alvorlig trafikulykke og indlæggelse. Og det var først, da Joels sangskriverkollega Neil Diamond henvendte sig, at det gode humør for alvor vendte tilbage.

»Han sagde 'Du bliver nødt til at tilgive dig selv for ikke at være lige så god som Beethoven. Det råd tog jeg til mig. Og nu har jeg det fantastisk,« siger Joel, der dog stadig ikke skriver nye sange.

Til efteråret giver Joel en enkelt koncert i London og én i Irland. Men ellers holder han sig til hjemmebanen.