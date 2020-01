Når den nyeste film i rækken om den kendte agent 007 løber over biograflærrederne til foråret, så vil der også blive præsenteret en ny dertilhørende titelsang.

I år har den blot 18-årige sangerinde Billie Eilish fået æren af at stå for den nye titelsang.

Hun bliver dermed den yngste kunstner nogensinde til at skrive og indspille en James Bond-titelsang.

Offentliggørelsen kommer efter, at sangerinden i løbet af tirsdagen postede en række billeder af tidligere Bond-babes, blandt andet Halle Berry og Lea Seydoux, på sin Instagram-story.

“It feels crazy to be a part of this in every way. To be able to score the theme song to a film that is part of such a legendary series is a huge honour. James Bond is the coolest film franchise ever to exist. I’m still in shock,” Billie Eilish #NoTimeToDie https://t.co/g6A1w8i10s — James Bond (@007) January 14, 2020

»Det føles vanvittigt at være en del af dette på alle måder. At være i stand til at lave titelsangen til en film, der er en del af så legendarisk en serie, er en kæmpe ære,« siger Billie Eilish til filmens Twitter-profil og fortsætter:

»James Bond er den sejeste filmfranchise, der nogensinde har eksisteret. Jeg er stadig i chok,« fortæller hun.

På filmens officielle Twitter-profil oplyses det, at Billie Eilish har skrevet sangen sammen med sin bror, 22-årige Finneas O'Connell, som også er sanger.

Søskendeparret bliver den nyeste tilføjelse til listen af kunstnere, der har stået for titelsangene til de - snart - 25 film om James Bond.

18-årige Billie Eilish og 22-årige Finneas O'Connell står bag titelsangen til 'No Time To Die'. Foto: VALERIE MACON Vis mere 18-årige Billie Eilish og 22-årige Finneas O'Connell står bag titelsangen til 'No Time To Die'. Foto: VALERIE MACON

Tidligere har også store kunstnere som Madonna, Paul McCartney og Chris Cornell haft fornøjelsen af at lave en titelsang til en James Bond-film.

På trods af sin unge alder, har 18-årige Billie Eilish allerede etableret sig som et velkendt navn hos mange musikinteresserede.

Blandt hendes største hits finder man numrene 'bad guy', 'when the party's over' og 'everything i wanted', som har henholdsvis 716 millioner, 443 millioner og 102 millioner visninger på YouTube.

Billie Eilish optrådte i sommers på Tinderbox-festivalen i Odense. På trods af at det inden koncerten blev kendetegnet som et scoop for festivalen, var det dog efterfølgende primært koncertens lydniveau, der løb med overskrifterne.