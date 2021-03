En kvindehadende racist.

Det er den kritik, som Bill Burr møder, hvis han logger ind på sociale medier i øjeblikket.

Den 52-årige skuespiller og komiker skulle natten til mandag dansk tid overrække prisen for 'Best Regional Mexican Music' til dette års Grammy Awards, men som den kvikke læser nok allerede har fanget, så gik det ikke helt så godt for ham.

Ifølge The Independent startede Bill Burr med at udtale navnet på vinderen, Natalia Lafourcade, forkert, hvilket han dog undskyldte med det samme:

Bill Burr på scenen til Grammy Awards 2021. Foto: Rich Fury / The Recording Academ

»Jeg kan ikke sige det her navn, men Grammy'en går til Natalia Lafourcade. Hvis jeg har slagtet hendes navn fuldkommen, så undskylder jeg. Natalia, du har vundet.«

Navne-brøleren fik efterfølgende folk til at rase på sociale medier, hvor Bill Burr lynhurtigt blev kaldt racist, og såfremt det ikke var nok, så formåede Bill Burr senere i showet at gøre endnu flere mennesker rasende.

Den amerikanske komiker skulle nemlig også præsentere prisen for 'Best Tropical Latin Album', og i den forbindelse lavede han følgende joke:

»Feministerne går helt amok nu. For hvorfor skal denne ciskønnet hvide mand præsentere alle disse latino-priser?«

I finally found the bill burr clip everyone's talking about. pic.twitter.com/3cjgQka47B — Carl A Methuselah (@UglyOne10) March 14, 2021

Og som nævnt tidligere artiklen gjorde joken ikke ligefrem stemningen omkring Bill Burr bedre på sociale medier – især ikke på Twitter, hvor komikerens navn i øjeblikket trender.

'Hvem lod Bill Burr gå op på scenen? Han er så pinlig,' skriver en bruger for eksempel.

'Det er tåkrummende,' skriver en anden, mens andre går så langt som at kalde ham et 'røvhul', en 'kvindehader' og en 'racist.

Der er dog visse brugere, der forsvarer Bill Burr, og som blandt andet pointerer, at han er gift med en afroamerikansk kvinde og dermed nok ikke er racist.



Bill Burr har i skrivende stund ikke selv kommenteret kritikken af ham.