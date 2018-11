Efter næsten 30 år, 14 studiealbum, 48 singler og mere end 1.500 koncerter er det slut for et af Danmarks flitigst turnerende og bedst sælgende rockbands nogensinde, Big Fat Snake.

Med en koncert i DR Koncertsalen i København, der blev rundet af med stående klapsalver fra publikum, satte Big Fat Snake mandag aften punktum for turnélivet.

Setlisten bestod af et mix af de allerbedste hits fra de forgangne 28 år - herunder 'Peace Like in Heaven', 'Female Voice' og ikke mindst 'Bonsoir Madame'.

Forsanger Anders Blichfeldt har ikke lagt skjul på, at det primært er ham, der havde et ønske om at gå hvert til sit efter mange år, hvor bandmedlemmerne har gået glip af alt fra familiefødselsdage til bryllupper.

'Vi har sammen igennem snart 30 år med glæde knoklet for Big Fat Snake og været kreative med sangskrivning, albumproduktion og alle mulige og umulige turné-temaer. Vi har genopfundet os selv utallige gange, altid med fokus på at lave max underholdning og god musik både for os selv og ikke mindst for jer, vores fantastiske publikum.'

'Nu har vi lyst til at være kreative nogle andre steder, og tage på nye eventyr. Det er bestemt ikke uden vemod, men for mig er det det rigtige,' skrev Anders Blichfeldt i et opslag på gruppens Facebook-side i december sidste år.

Som trommeslager Jens Fredslund udtrykte det, er det på tide at stoppe, når man ikke længere synes, det er sjovt.

Anders Blichfeldt - forsanger, guitarist og komponist i det danske band Big Fat Snake. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Blichfeldt - forsanger, guitarist og komponist i det danske band Big Fat Snake. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

'Vi stopper med at turnere fordi glæden ved at spille, er et “must”. Vi har altid, både før, under og efter en koncert, hygget og haft en fest. Når ikke alle længere har lyst til festen, er det på tide at stoppe,' skrev han.

Fremover vil Anders Blichfeldt og de andre medlemmer af bandet kaste deres energi over andre projekter.

For Blichfeldts vedkommende vil han stadig optræde solo.

Big Fat Snake er ikke gået i opløsning, men blot på vågeblus.