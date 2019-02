Gratis adgang til alle koncerter med Beyoncé og Jay-Z resten af livet.

Det kan man vinde, hvis man bor i USA og er villig til at blive veganer.

Konkurrencen, som Beyoncé har lanceret over for sine 123 millioner følgere på Instagram, er arrangeret i samarbejde med The Greenprint Project - en vegansk kampagne, som Beyoncés personlige træner Marco Borges står bag.

»Vi har alle et ansvar for at tage vare på vores sundhed og planetens sundhed. Lad os gøre denne mission til vores,« har Beyoncé og Jay-Z tidligere skrevet om deres kamp for klimaet.

Vis dette opslag på Instagram What is your Greenprint? Click the link in my bio for a chance to win tickets to any JAY and/or my shows for life. #greenprintproject Et opslag delt af Beyoncé (@beyonce) den 30. Jan, 2019 kl. 7.51 PST

Ægteparret Beyonce og Jay-Z har været forbundet med veganer-bevægelsen i mange år.

Kampagnen, som de nu er blevet en del af, understreger de positive effekter ved veganisme i forhold til klimaet.

I 2013 vakte de opsigt ved at holde en 22 dage lang spirituel opg fysisk renselsesproces - men Beyoncé høstede samtidig kritik, fordi hun var iført en pelsjakke.

Ifølge konkurrencens hjemmeside har livstids-billetten en værdi af knap 60.000 danske kroner.