Superstjerneparret Beyonce og Jay-Z har valgt at smide deres første fælles album på gaden midt i deres fælles verdensturne, der bringer dem til Parken i København 23. juni.

Albummet blev annonceret midt under lørdagens koncert i London, hvor den første musikvideo til albummet også blev afspillet på storskærm.

Den sang hedder Apeshit, og du kan se videoen lige her:

Videoen er optaget på det kendte, franske museum Louvre, og som man kan se har parret på den måde fået lov til at filme foran bl.a. maleriet Mona Lisa, som det ellers normalt er forbudt at fotografere.

Jay-Z oprettede sin egen stremingtjeneste, Tidal, i 2014, men det ville være synd at kalde projektet en succes. Det prøver rapperen nu at lave om på i forbindelse med det nye album - det bliver nemlig udelukkende tilgængeligt på Tidal.

Surt show for alle de Beyonce- og Jay-Z-fans, som sværger til Spotify, og ikke lige har lyst til at betale to streaming abonnementer.