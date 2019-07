»Lang vej endnu,« siger Beyoncé, da hun ser, at tallet 79 titter frem på vægten. Scenen er fra en video, superstjernen forleden delte med sine mange millioner følgere på de sociale medier.

Videoen dokumenterer, hvordan den amerikanske sangerinde inden sin optræden på festivalen Coachella beslutter at gå på en plantebaseret kur for at kunne passe sit kostume.

I 44 dage lever hun med udgangspunkt i '22 Days Nutrition'-kuren, som en ven af hende har udarbejdet og nu sælger. Hun skal leve hundrede procent vegansk, og hun indtager heller ikke gluten, alkohol, kaffe eller sojaprodukter.

Man finder aldrig ud af, hvor meget hun konkret taber sig, men hendes dans er ikke til at tage fejl af, da hun i slutningen af videoen finder ud af, at hun kan passe sit kostume. Kuren har virket, og Beyoncé er glad.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Beyoncé (@beyonce) den 15. Apr, 2018 kl. 9.31 PDT

Det er dog ikke alle hendes fans, der deler hendes glæde.

Nogle kritiserer hende nemlig for ikke at være tilfreds med sin krop og for at promovere en så streng kur. Flere offentlige stemmer er enige.

»Det er uansvarligt af hende at promovere så ond en slankekurskultur, men hun er også selv et offer for den,« skriver The Guardians musikekspert Laura Snapes.

Også den norske kropsaktivist og studerende i sundhedsfremmende arbejde Carina Elisabeth Carlsen kritiserer over for NRK stjernens tilgang til vægttab.

»Det er problematisk, at Beyoncé sælger ideen om, at man skal holde sig fra en række madvarer, som man faktisk har brug for. Generelt er slankekure noget, man bør styre uden om,« siger hun blandt andet.

Men kritikken er overdreven, lyder det fra to danske sundhedseksperter, som B.T. har talt med.

»En kur er jo – som ordet beskriver – aldrig en langsigtet løsning. Og slet ikke, hvis man efter at have levet på en ekstrem kur i en kort periode går ud og fejrer vægttabet med en croissant,« forklarer Christian Bitz og tilføjer et 'men':

En diæt som Beyoncés kan nemlig sagtens fungere som en god kickstart til en livsstilsændring.

»Særligt, fordi mange mister motivationen for en livsstilsændring, hvis de føler, de ændrer en masse og kun taber 200 gram om ugen. Der kan det være mere motiverende at være ekstrem i starten og så finde en balance med et sundt forhold til mad og motion,« siger Christian Bitz.

Han understreger, at der ikke er noget usundt i at vælge madgrupper fra, som Beyoncé har gjort. Så længe man får sine B12-vitaminer og proteiner andetsteds fra.

Han får opbakning af sin sundhedskollega Martin Kreutzer:

»Hysteriet er helt ubegrundet. Man kan selvfølgelig altid diskutere strategier for vægttab, men der er intet usundt i hendes måde at gøre det på.«

Han roser i stedet Beyoncé for at dele sine tanker med sine fans.

»Historien handler jo om en kvinde, der har født børn og taget på, og nu vil hun gerne tabe sig. Det, hun fortæller til sine følgere, er, at hvis du vil have gode resultater, skal du yde noget for det.«

Han mener, at det omvendt ville være at gøre hendes følgere en bjørnetjeneste, hvis hun ikke viste dem, at det kræver en indsats, hvis man vil have en krop som hendes.

Begge sundhedseksperter understreger dog, at der er visse ting, man skal være opmærksom på, hvis man lader sig inspirere af Beyoncés kur. For den er meget stram. Derfor kan det være svært at gøre det alene, hvis man ikke ligesom Beyoncé har folk omkring sig, lyder det fra Christian Bitz.

»Det kan være vanskeligt og ensomt at være på så stram en diæt, fordi man på mange måder ekskluderer sig selv. Derfor er det en god idé at gøre det sammen med andre – for eksempel på arbejdspladsen. Det øger chancerne for succes,« lyder det fra sundhedseksperten.

Noget andet, man som forbruger skal være opmærksom på, hvis man lader sig inspirere af Beyoncés vægttab og video om det, er, at der er en kommerciel vinkel.

Hun reklamerer for sin vens produkt, og den slags skal man ifølge Martin Kreutzer altid forholde sig kritisk til. Men når det er sagt, ser han ikke nogen problemer i at vælge Beyoncé-diæten.

»Hendes vej jo bare én ud af mange, og hvis man ikke har nogen vej at følge, står man jo bare stille«.