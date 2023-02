Lyt til artiklen

Beyoncé gør klar til at tage på en ny stor verdensturné.

Den 41-årige amerikanske popstjerne udgav sidste sommer sit syvende soloalbum 'Renaissance', og nu skal de nye sange altså ud og luftes for et publikum.

Ifølge tourplanen på hendes hjemmeside starter hun den 10. maj i Friends Arena i Stockholm, før turen går videre til europæiske byer som Bruxelles, Paris, London, Barcelona og Amsterdam.

Beyoncé har endnu ikke annonceret en koncert i Danmark, men det er værd at bemærke, at hun imellem sin koncert i Warszawa i Polen den 27. juni og den 8. juli i Torono i Canada har en uge ledig - og det er tilfældigvis ugen, hvor der i år afholdes Roskilde Festival.

Beyoncé har endnu til gode at spille på Danmarks største festival, der indtil videre har præsenteret hovednavne som Blur, Lil Nas X og Queens of the Stone Age til årets program.

Kunne man forestille sig Beyoncé på Orange scene?

Sidst hun var i Danmark var tilbage i 2018, da hun gav en dobbeltkoncert med sin mand, Jay Z, i Parken.

I forbindelse med annonceringen af den nye turné, har Beyoncé udsendt dette foto, der i løbet af en time allerede har fået over to millioner likes på Instagram: