23-årige Benjamin Ankerstjerne har valgt at sætte sin billet til årets Roskilde Festival til salg, da hans venner ikke kunne tage med alligevel.

Med festivalen meldt udsolgt kunne den 23-årige studerende sikkert have solgt sin billet til overpris. Men i stedet har Benjamin Ankerstjerne valgt at gå en anden vej.

Tirsdag aften satte han sin Roskilde Festival-billet til salg på Den blå avis til den originale købspris på 2.100 kroner - men annoncen kom med et ekstra krav.

‘I rette Roskildeånd vil jeg ikke sælge den til overpris. Istedet vil jeg gøre situationen lidt sjov, ved at bede dig om at skrive et kort digt om, hvorfor det netop er dig der skal have lov til at tage på Roskilde Festival i år,’ skrev Benjamin Ankerstjerne i sin annonce.

Annoncen Benjamin Ankerstjerne lagde på Den blå avis tirsdag. Vis mere Annoncen Benjamin Ankerstjerne lagde på Den blå avis tirsdag.

Egentlig havde han ikke troet, det ville give meget mere end et par eller fem henvendelser.

Men der tog den 23-årige mand grueligt fejl.

»Jeg har fået 70 digte tilsendt, jeg havde slet ikke forestillet mig, det ville gå så vidt. Der gik en halv time, så var de første 10 kommet,« fortæller en noget overrasket Benjamin Ankerstjerne, der til daglig læser informationsvidenskab på Aarhus Universitet.

Han fortæller, at han er blevet nødt til at deaktivere annoncen igen, fordi han ikke kunne følge med.

Det hele startede egentlig lidt som en joke, men nu føler Benjamin Ankerstjerne sig nu forpligtet til at gennemgå de digte, folk har sendt ham.

Han må dog også erkende, at nogle bud er bedre end andre.

»Mange af dem er hurtigt skrevet, men der er nogle, der er gode, som jeg har læst igennem et par gange og læst for nogle venner,« forklarer den 23-årige studerende.

‘Bryder min hjerne, DBA, jeg finkæmmer gerne. Hov hvad er det i det fjerne. Årets helt - BENJAMIN ANKERSTJERNE!’ lyder det blandt andet i et af digtene, B.T. har fået lov til at se.

En anden håbefuld digter bruger sågar en Pokémon-reference.

‘Som Ash med pokeball, vælger du MIG... Til at drage ud på livets vej. Jeg har et ENKELT mål. Dåsebajer bunder jeg, mit roskildegame er af STÅL,’ lyder det i et af de digte Benjamin Ankerstjerne har modtaget.

Han har endnu ikke besluttet sig for, hvem der skal have billetten, men han regner med at tage beslutningen snart.

»Hvis det er sjovt og handler om Roskilde, trækker det op. Men nu må jeg hellere få dem læst. Heldigvis er det sjovt arbejde,« lyder det fra Benjamin Ankerstjerne.