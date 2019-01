Det er ikke let at være familiefar, når man samtidig lever af at være musiker og spille koncerter. Men for rapperen Benjamin Hav var mødet med hans kone og børnene, der fulgte med, vejen væk fra et skråplan.

»Det er noget med, at det vist tager 12 år at opbygge en seriøs alkoholiker, og der var jeg ret godt på vej hen,« siger Benjamin Hav.

I dag er 33-årige Benjamin Hav gift med Mille Hav. Sammen har de datteren Vita på fire år og Liva på syv år, som han er bonusfar for, og et tredje barn på vej.

Men før han mødte sin kone tilbage i 2012, var livet en lang fest, hvor teksterne til Benals sange ofte blev skrevet med en joint i hånden.

Til sidst skal jeg jo nærmest bungyjumpe med 7 DMA’er, mens jeg skyder heroin direkte ind i halspulsåren, før jeg får det Benjamin Hav

Livet som musiker pustede til nogle dårligdomme, som kunne have haft alvorlige konsekvenser, hvis den prisbelønnede musiker ikke havde mødt sin kone.

»Det er et held, at det er sket sådan, for jeg er ekstremist, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg er all in psykopat med alt, hvad jeg gør - på godt og på ondt - og ungerne og konen sørger for, at de dårlige ting bliver holdt i skak,« siger han.

»Det er jo en form for sindssyge det her job, hvor der er fri bar overalt, folk der vil tage selfies og synes, det man laver er det fedeste, de har hørt. Det er jo ikke sundt.«

Derfor understreger Benjamin Hav også, at det er vigtigt at have noget ægte i sit liv - noget man kan komme hjem til, som ikke kigger op på en fra scenekanten, men holder en nede på jorden.

»Det er ret fedt for mig, at de største opture, jeg har, er, når mine unger kommer ind og prutter mig på halsen, og så har jeg det som om, jeg er blevet kysset af Jesus. Jeg har et andet sted at hænge min hat end kun likes, penge og den slags selvhøjtidelige ting,« siger han og fortsætter:

»Man kan hurtigt svælge ned i bekymrende meget selvhøjtidelighed, og det med min kone og ungerne er sgu ikke så selvhøjtideligt, så jeg når aldrig ind i det rum, men det kunne jeg sikkert godt, hvis jeg ikke havde haft dem.«

Og selvhøjtideligheden er let tilgængelig, når man har succes med sin kunst, hvor det er let at komme til at fokusere på de forkerte værdier.

»Jeg befinder mig en bekymrende stor del af mit liv i en rygklapperkultur, hvor folk er virkelig søde til at tilkendegive, at de kan lide det, jeg laver, og det kan godt tynde ud i en jagt på de forkerte ting,« siger Benjamin Hav.

Benal består af duoen Benjamin og Albert. Foto: Josefine Eliasson Vis mere Benal består af duoen Benjamin og Albert. Foto: Josefine Eliasson

»Jeg kan mærke, at jeg bliver mere og mere immun over for de ting, som jeg jagtede tidligere, og der skal mere og mere til for at give mig det kick,« siger han og fortsætter:

»Til sidst skal jeg jo nærmest bungyjumpe med 7 DMA’er (Danish Music Awards, red.), mens jeg skyder heroin direkte ind i halspulsåren, før jeg får det.«

Derfor har det at starte familie også haft afgørende betydning for Benjamin Havs musikkarriere.

»Til syvende og sidst giver min familie en flyvende fuck i forhold til min musikkarriere. Jo, de synes da, det er sjovt, når jeg bliver spillet i radioen, men de er også immune over for det, og det tror jeg er sundt for mig, så jeg ikke går rundt og føler mig helt vildt vigtig.«