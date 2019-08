Benjamin Hav fra rapgruppen Benal dukkede mandag morgen op til det forkerte interview.

Den populære rapper var inviteret ind i P3's morgenshow 'Sommermorgen' med vært Anders Stegger, men i stedet for at stå klar i DR Byen på Amager var han troppet op i Københavns Tivoli, hvor han troede, han skulle være med i 'Go' morgen Danmark’ på TV 2.

»Stegger for helvede. Jeg troede, det var 'Go' morgen Danmark' med pizza-Gorm og hele pivtøjet. Det er skamfuldt,« fortalte han live i radioen, da P3-vært Anders Stegger ringede for at høre, hvor han blev af.

»Ej, det er jo ikke her. Jeg er kørt ind på den forkerte…Til kollegiet. Pis,« fortsatte han.

I små 20 minutter inklusive musikstykker til at trække tiden holdt de snakken gående over telefonen, mens den forvirrede rapper kørte rundt omkring DR Byen for at finde en parkeringsplads.

»Jeg har brugt 45 minutter på håret, fordi jeg troede, der var billeder på. Den er skamfuld,« tilføjede Benjamin Hav med vanlig underspillet humor.

Det fantastiske radio-indslag blev afsluttet med, at Benjamin Hav langt om længe nåede ud i DR Byen og ind i P3-studiet. Han fik sagt undskyld og gennemførte herefter interviewet som planlagt.

Da B.T. efterfølgende har Benjamin Hav i telefonen, kan han ånde lettet op.

»Jeg var helt ude af den. Det var lige på et hængende hår,« fortæller han og bekræfter, at han i første omgang rigtig nok var taget i Tivoli.

»Det der med at komme af sted i god tid om morgenen. Ungerne derhjemme. Køre fra Hornbæk igennem morgentrafikken. Det er stress. Det er sådan noget, min kone vil kalde skamfuldt. Det var et skamfuldt morgenridt.«

Han synes generelt, det er lidt svært at se forskel på de forskellige morgenprogrammer. Om det så er tv eller radio.

»Stegger kunne sagtens være 'Go' morgen'-vært, og Adam Duvå Hall har jo været på P3. De dobbeltjobber og skifter rundt, så man ikke kan følge med. Så jo, det kunne sagtens ske igen,« fortæller han og tilføjer, at han synes, P3 tog det pænt, at han havde dummet sig.

Benjamin Hav havde glædet sig til at møde Gorm Wisweh i 'Go' morgen Danmark'. Nu må de mødes på Smukfest. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Benjamin Hav havde glædet sig til at møde Gorm Wisweh i 'Go' morgen Danmark'. Nu må de mødes på Smukfest. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Anders (Stegger, red.) er en god mand. Jeg duer ikke til sådan noget. Jeg er mere til at spille koncerter og tage i studiet.«

Som han også fortalte i radioen, ærgrer han sig over særligt én ting ved ikke at komme i 'Go' morgen Danmark' i denne omgang.

»Jeg havde glædet mig til at se pizza-Gorm (kokken Gorm Wisweth, red.). Vi går altid fejl af hinanden. Jeg tror, han er på Smukfest, så der skal vi lige nå at hygge os.«

Benjamin Hav spiller netop med Benal på dette års Smukfest i Skanderborg på den store hovedscene, Bøgescenerne, torsdag eftermiddag.

Her har han lovet P3 at komme forbi med en form for 'kvajebajer'.

»Jeg har aftalt, at jeg lige kigger ned forbi P3's campingvogn med en lille flaske tarvelig Cava. Jeg tror, det bliver en af de helt billige fra Netto til 40 kroner.«

Benjamin Hav har med Benal, der også består af produceren Magnus Albert Wanscher, de seneste år fået et stort gennembrud på den danske musikscene med numre som 'Nu her', 'Uh babe' og 'Fri'.

Hør indslaget fra 'Sommermorgen' den 5. august P3 HER (Spol frem til 02:03:00)