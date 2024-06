Benjamin Hav overraskede publikum under onsdagens landskamp i Parken, da Danmark slog Sverige 2-1.

Den populære musiker er stor fan af landsholdet, og pludselig lød hans stemme over højtalerne.

»Jeg råbte spillernavnene op sammen med 'speaker'-Sten,« fortæller Benjamin Hav, da B.T. møder ham torsdag på årets NorthSide Festival.

Men det var ikke det største.

Testkamp mellem Danmark og Sverige i Parken, onsdag den 5. juni 2024.

Benjamin Hav fik nemlig derudover lov til at stå som 'capo' foran de danske fans bag det ene mål og bestemme, hvad der skulle synges på lægterne.

»Jeg sætter 'Allez, vi er danskerne' i gang, så går der ti sekunder – og så scorer Pierre-Emile. Så vi er foran,« fortæller Benjamin Hav og fortsætter:

»Det var sindssygt. Jeg tænker, at det eneste rigtige er, at jeg skal ned fra det capo-tårn, for så er min 'streak' jo amazing. Folk råber efter mig, at det er 'Benjamin'-effekten. Jeg siger jaja, den er god.«

Han tilføjer:

»Så går jeg ned og bum, så scorer Sverige. Så snart jeg forlader capo-tårnet, scorer Sverige. Det er en kæmpe situation, men vi vinder!«

Adspurgt hvorfor han ikke har lavet årets officielle EM-sang, svarer han:

»Der er jo så mange sange. Jeg udgiver en sang om en uge, der hedder 'Husk at være happy', og der er ikke noget med fodbold direkte i, men den kan godt spinnes. Vi kan godt få Henrik Qvortrup til at spinne det, så det faktisk er en fodboldsang.«

Du har aldrig været i spil til at lave den officielle slutrundesang?

»Jeg er altid lidt i spil. Lidt ligesom Gulddreng er i spil og bandet Mew, der er tilbage også er i spil.«

Han tilføjer:

»Det korte af det lange er, at jeg bare er en dreng. Jeg har slet ikke lov af universet til at drømme så stort, at jeg kan sige, at jeg laver noget så nobelt som en officiel EM-sang. Men jeg er fan, og jeg tager ned (Til Tyskland, red.) og ser England-kampen.«

