For nylig afslørede årets 'X Factor'-vinder Mads Moldt på sin Instagram-profil, at 'han ikke kommer til at gæste shows rundt i landet lige foreløbig'.

Tidligere har man ofte i løbet af sommeren kunnet opleve årets 'X Factor'-finalister rundt omkring i storcentre, forlystelsesparker og på nogle af landets festivaler, men her har 16-årige Mads Moldt i stedet valgt at fokusere på at gøre sin 9. klasse færdig og arbejde videre på sin musik.

Anetta Elmo fra AEM Booking, der booker 'X Factor'-deltagernes sommerkoncerter, bekræfter, at Mads Moldt har meldt fra og tilføjer, at selvom de er ærgerlige over det, så hverken kan eller ønsker de at tvinge den 16-årige til at optræde, hvis han ikke ønsker det.

»Enhver 'X Factor'-kontrakt skal selvfølgelig rumme denne nødudgang, som også arrangørerne er blevet gjort klart forinden,« fortæller hun og oplyser, at man i stedet i år vil se 'X Factor'-finalisterne Kári Fossdalsá og, Tina Mellemgaard samt årets nummer fire Mille Bergholtz til årets 'X Factor'-koncerter.

Mads Moldt i 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV 2 Vis mere Mads Moldt i 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

»Vi har fået de vildeste meldinger fra de første optrædener, hvor det er gået fantastisk med masser af glade fans,« lyder det videre fra Anetta Elmo, der tilføjer, at 'X Factor'-finalisterne ud over en masse mindre steder blandt andet også vil spille på årets Smukfest og Langelandsfestival.

Smukfest-booker Mikkel Xavier, der netop har programsat 'X Factor'-finalisterne til at spille på Smukfest søndag 7. august fortæller:

»Vi har ikke booket med garanti for bestemte deltagere, så for os er det selvfølgelig helt o.k., at en artist vælger at prioritere anderledes. Det er der intet kontraktuelt problem i.«

Han ønsker derudover Mads Moldt stort tillykke med 'X Factor'-sejren og glæder sig til at høre hans kommende musik.

»Musik er kunst, og kunst tager den tid, det skal tage,« tilføjer han.

Musikselskabet Universal Music, der har kontrakt med Mads Moldt forklarer, at TV 2 og 'X Factor'-produktionsselskabet Blu har tilknyttet en koncertbooker – altså AEM Booking – der hjælper 'X Factor'-deltagerne med at komme rundt i landet og spille – og at de frit kan takke nej, hvis de ikke har lyst.

Universal Music bekræfter ligeledes, at Mads Moldt i dette tilfælde altså har valgt ikke at optræde for i stedet at gøre sin skole færdig og arbejde videre på sin musik.

Mads Moldt i 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV 2 Vis mere Mads Moldt i 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Mads Moldt, der siden 'X Factor'-finalen', har taget kunstnernavnet Meum Zel udgav i forbindelse med sejren singlen 'Clingy' der i løbet af de første tre uger er blevet afspillet over 465.877 gange på Spotify og indtil nu toppet som nummer 24 på den officielle danske single-hitliste.

Thomas Blachman, der var hans mentor, i 'X Factor' fortalte efter finalen, at der allerede var tænkt nogle tanker omkring Mads Moldts musikalske fremtid:

»Der er nogle hemmeligheder, men jeg presser på ingen måde på. Jeg anbefaler ham bare nogle folk, som jeg ved har kunnet hjælpe for eksempel Citybois med at sige nej til de ting, man skal sige nej til. Så man ikke står på en eller anden blokvogn.«