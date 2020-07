Christian Juncker var for det store, brede publikum gået lidt i glemmebogen, da hans karriere for seks år siden pludselig fik en saltvandsindsprøjtning takket være Mikkel Beha og hans populære familie.

TV 2 havde brug for et soundtrack til programserien 'Kurs mod fjerne kyster', Christian Juncker skrev hurtigt nummeret 'Havana', der blev et stort hit, og i dag er han Beha-familiens faste huskomponist – senest med nummeret 'Vi bliver hjemme i år' til det aktuelle rejseprogram 'Kurs mod danske kyster'.

»Rent overlevelsesmæssigt som artist er det et kæmpeløft at lave en sang som 'Havana'. Jeg har lavet musik siden midten af 90'erne, og jeg havde blandt andet masser af medvind med et nummer som 'Mogens og Karen', der bragede igennem,« fortæller Christian Juncker til B.T. og tilføjer:

»Men det er klart, at det er svært at blive ved med at lave de der kæmpebaskere, og når der så måske er gået 10 år, og man laver en sang som 'Havana', så kommer der vind i sejlene igen.«.

Christian Juncker. Foto: Pressefoto Vis mere Christian Juncker. Foto: Pressefoto

Christian Juncker, der er 45 år og bor i Brønshøj, hvor han til daglig arbejder som musiklærer, mindes, at det var en producer fra Nordisk Film, der i sin tid tog den første kontakt.

»Jeg ved ikke, hvem der havde peget på mig, men jeg syntes, at det som udgangspunkt var spændende at skulle lave en sang til en tv-serie.«

Efterfølgende talte han i telefon med Mikkel Beha, der syntes, at den første demo-udgave af sangen var rigtig god. Den rutinerede sømand havde derudover et par noter til selve tekstdelen.

»Han ville gerne have ordene 'styrbord' og 'bagbord' med, og jeg spurgte så, om vi ikke lidt pædagogisk i anden halvdel af omkvædet kunne oversætte det til dansk, så man der synger 'højre' og 'venstre'.«

Beha-familien. Foto: TV2 Vis mere Beha-familien. Foto: TV2

Tekstlinjen, hvor Kronborg nævnes, blev Christian Juncker inspireret til efter at have set familien Behas første droneoptagelser af udsejlingen fra København op omkring Helsingør, og så fik han ellers gjort sangen færdig ud fra især to inspirationskilder.

»Jeg havde hele tiden Rod Stewarts 'Sailing' i hovedet, og da jeg så hørte, at deres båd hed 'Havana', kom jeg til til at tænke på 'Nana' (Sebastians hit til tv-serien af samme navn), så det blev til 'Havana, Havana'. Større geni er jeg heller ikke,« griner Christian Juncker, der skyder på, at selve skelettet til sangen blev skrevet på et kvarter.

Han kendte ikke Beha-familien personligt, før de hyrede ham til det første program, men siden har begge parter kunnet drage god nytte af hinanden.

»For et par år siden udgav jeg et album, der hedder 'Globus NV', hvor jeg spurgte Mikkel og hans drenge, om jeg måtte spille 'Havana' som opvarmning til deres foredrag. Midt i turneen fortalte de, at de skulle i gang med at lave en ny tv-serie, og så aftalte vi, at jeg lavede en ny sang, der blev til nummeret 'Wallenberg', der kom med i 'Kurs mod Nord'. Der havde jeg Emil (Mikkel Behas ældste søn) forbi under indspilningen.«

Da Beha-familien i 2016 afsluttede deres jordomsejlning, blev de mødt af masser af glade fans ved indsejlingen til København. Foto: Emil Hougaard Vis mere Da Beha-familien i 2016 afsluttede deres jordomsejlning, blev de mødt af masser af glade fans ved indsejlingen til København. Foto: Emil Hougaard

Da coronakrisen tidligere i år lammede den danske kulturbranche og blandt andet aflyste Christian Junckers egne koncerter, fik han en dag et opløftende opkald fra Mikkel Beha, der havde en ny opgave til sin huskomponist.

»Jeg sad lidt småfrustreret hjemme hos min mor, som jeg hjalp lidt med indkøb. Så ringer Mikkel og siger, at TV 2 har fået en ide om at lave 'Kurs mod danske kyster', og om jeg kunne lave en ny sang.«

Christian Juncker var hjemme hos sin mor faldet over Holger Drachmanns gamle digtsamling 'Sange ved havet', så med den i hovedet og efter en snak med Mikkel Beha om den nye programserie satte han sig til at komponere sangen 'Vi bliver hjemme i år', der endnu en gang var mere eller mindre klar efter kort tid.

»Jeg sendte udkastet til Mikkel, og 24 timer senere snakkede vi sammen igen om aftenen, og så sagde han, 'det er det, vi gør'.

Beha-familien rundt i Danmark. Foto: TV2 Vis mere Beha-familien rundt i Danmark. Foto: TV2

Christian Juncker fortæller, at han aldrig har været typen, der har jagtet rampelyset og vandret op og ned ad røde løbere.

Derfor var det også lidt af en oplevelse, da han i forbindelse med 'Kurs mod danske kyster' blev inviteret med en aften, hvor Beha-familien var nået til Drejø i Det Sydfynske Øhav.

»Det gik op for mig, at det jo er et program, hvor fx kronprins Frederik medvirker. Jeg havde i første omgang heller ikke opfattet, at der skulle være kamera på, da de inviterede til aftensmad,« fortæller han med et grin.

Chrisitan Juncker har endnu til gode at sejle med på et af Beha-familiens togter. Han tilføjer, at hvis de en dag skulle tilbyde ham en plads på en jordomsejling, så er han klar.