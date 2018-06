Okay, der er efterhånden bred enighed om, at Thomas Helmig ikke ramte den lige i røven, da han satte sig ned for at skrive landsholdets officielle VM-sang. Bare rolig, internettet er fyldt med alternative bud, og nu skal vi finde ud af, hvem der har lavet den bedste.

Udvalget er enormt bredt. Der er 'professionelle' bud fra etablerede popstjerner som Joey Moe, Johnny Deluxe og vinderen af børnenes melodi grand prix Mille. Der er mere 'skøre' bud fra personligheder som 'Numse'-Rasmus, Johny Cola og komikeren Dan Andersen. Og så er der pladeselskaberne og radiostationernes hurtige forsøg på at lukrere på VM-feberen.

Alle bud skal roses for at deltage og dermed være med til at hylde landsholdet, men kun én kan vinde. Se indslagene herunder og stem på din favorit.

1. Drømmeholdet - VM-sang 2018 (Det' Søren Colding)

Manden bag internetfænomenet 'Fisse Ronni', Mathias Obdrup Jakobsen, hylder i sin VM-sang den tidligere danske landsholdsback Søren Colding - og har helt genialt fået Søren Colding med på legen. Mathias synger ikke særlig godt, men rimene er sjove, og så er der selvskrevet hitværdi med lån af The Weeknds 'I Feel It Coming'.

2. Thomas Helmig lækket VM-sang! Hele Danmark op at stå

Et par uger før Thomas Helmigs VM-sang blev udgivet, uploadede Youtube-profilen 'Aldrig kede sig' den her fantastiske parodi, der overgår originalen med længder. Omkvædet 'Der er et land, vi kan slå, det' Peru, det' Peru' bør larme ud af højtalerne resten af sommeren. Desværre er nummeret alt, alt for kort.



3. Humørekspressen feat. Kandis - 'Så er der mål'

Pharfar, Chapper, Klumben og Peter Lützen aka det moderne take på et dansktopband har sammen med Kandis-Johnny måske lavet den VM-sang, der minder mest om et kvalificeret bud på en rigtig VM-sang a la de gode gamle dage. Syng med faktoren er helt i top.



4. Cecilie Beck - 'Danmark op at stå'

TV 2-værten overraskede omkring nytår med sit bud på en VM-sang der sammen med komponist Niels Olsen (Ham fra 'Ørkenens sønner') faktisk lyder som et hit i slipstrømmen på 80'er-klassikeren 'Re-Sepp-ten'. Og så er det lidt sjovt, at Thomas Helmigs sang kom til at have næsten samme titel.



5. ADHD - 'Lordt (Hvor f..... er Lorden?!)

'Åge er en lort' synger ADHD i deres Nicklas Bendtner-hyldest. Er du også træt af at Nicklas Bendtner ikke er med til VM, så er det her dit hit. ADHD er drengene, der også kalder sig H!tmakers og står bag hurtige Youtube-hits som Fætr, Albert Dyrlund og Jesu Brødre.



6. Radio ANR - 'VM i Rusland'

Den nordjyske radiostation ANR har også lavet en VM-sang, der både er catchy, bøvet og fyldt med humor. Radioværterne ville ikke komme langt i 'X Factor', men de gør hvad de kan for at skabe god VM-stemning.

7. Gigis - 'Verdens bedste'

Er du til Gilli, S!vas og autotunet gaderap, så har satiregruppen Gigis din VM-sang.



8. Joey Moe - 'Et lille land'

Joey Moe mener selv, at hans bud på en VM-sang er det bedste stykke musik, han nogensinde har lavet. Det er meget Joey Moe-agtig musik, med store følelser, knyttede næver og masser af nationalfølelse. Og så udnytter han lige landsholdets slogan 'En del af noget større'. Den har lidt samme stemning som Nik & Jays 'Vi vandt i dag' fra 2012.



9. Simon Von Konoy - 'Danmark vinder VM'

Så' der er dansktop-stemning. Dansktop-sangeren Simon Von Konoy bringer lidt country-stemning til VM-festen. Et oplagt bodega-hit.



10. Johny Cola - 'Boldmongol'

Hvem er Johny Cola? Tramper-fest og gulerods-hår. Autounet Youtube-VM-fest når det er bedst/værst?

11. Numse-Rasmus - 'Kom så Danmark'

Reality-fænomenet Numse-Rasmus har sørme også lavet en VM-sang, der mest består af dakke-dak-musik og Numse-Rasmus, der kort råber 'Nu skal guldet hjem til Danmark'. Kæmpe overraskelse hvis den bliver årets VM-hit.



12. Fam Foo - 'Tro på det!'

Endnu en lidt tilfældig Youtube-profil vil være med med en lidt trist VM-sang om, at vi nok skal vinde, hvis vi bare tror på det. Point for, at sangeren også ligner en, der tror på det.





13. Dan Andersen - 'Baby der skal scores østpå'

Standupkomiker Dan Andersen har gjort det til lidt af sit varemærke at tage kendte pophits og lave teksten om. Her tager han sig kærligt af Bro's sommerhit 'Sydpå' og oversætter den lummert til, at der skal scores ovre østpå.

14. Olav Lisby - 'På med klaphatten'

Olav Lisby har lavet en hyggelig lidt Shu-bi-dua/Kandis-agtig VM-sang, der ifølge Youtube-teksten er skrevet, simpelthen fordi han er blevet ramt af VM-feber.



15. Mille - 'Kom så Danmark'

Det er sjældent, man hører en akustisk ukulele-ish VM-sang. Den leverer vinderen af årets børne melodi grand prix, 11-årige Mille. Sådan ville en VM-sang nok lyde, hvis man satte Katinka til at skrive den.

16. Flemming Gammelhorn - 'Vi er de bedste'

Flemming 'Elvis' Gammelhorn har lavet en rigtig suppe-steg og is-party-starter af en VM-sang. Den skal nok vække glæde i de små forsamlingshuse.



17. Entertainer Martin - 'Vi elsker Åge'

Mens ADHD-drengene synes, Åge Hareide er en lort, så er Entertainer Martin åbenbart stor fan af Danmarks landstræner. Han har lånt Ritchie Valens festlige 'La Bamba'-melodi til at krænge sin kærlighed for Åge Hareide ud over Youtube.

18. Johnny Deluxe - 'Så bli'r drenge til mænd'

'Drenge som mig' lyder et af Johnny Deluxe gamle hits, og det er lidt samme stemning deres bud på en VM-sang har. Tilsat en kvindelig gæstevokal serverer det genopståede popband en blød, blød VM-sang.



19. N.I.G.H.T. - 'Den danske bjørn'

Endnu en guldklump fra Youtubes bundløse skattekiste. Gruppen der kalder sig N.I.G.H.T. har lavet en lidt Depeche Mode kølig 80'er-agtig VM-sang.



20. Kolya Simev feat. landsholdet - 'Da Danmark'

Det er tvivlsomt, om denne Youtube-bruger rent faktisk har fået landsholdet med på kor (hvilket heller ikke kan høres), men der er godt gang i synthesizeren. Teksten kunne nok godt trænge til en omskrivning.



21. DDD - 'Holdshampoo og bajer'

En flok fodboldgutter der ikke er bange for at stå meget tæt under bruseren har lavet en flot VM-sang. De synger elendigt, men de har gejst og ægte holdånd.



22. Neon - 'Vi vinder nu'

Neon skiller sig ud i feltet ved at have en kvindelig forsanger. Det er pop/rock ud af landevejen tilsat en utrolig masse glade mennesker.

23. Jacob Bak Nielsen og Brian Barner Løvenholdt - 'Klar til kamp'

Der er lidt Lars Lilholt, midtjysk rock tilsat 'Sweet Home Alabama' over den her Youtube-duos mandige VM-sang, der leveres af en forsanger med højt hår og solbriller.



24. Sofus A. Pedersen og Francis Bowie - 'Danmark vinder VM i år'

Feltets måske mest syrede indslag. »Jeg vil æde en mår på, at pokalen vi får,« synges der over et vuggende beat, hvor der lige flettes et par linjer fra 'Der er et yndigt land' ind i lydtæppet.



25. DR Ultra - 'Vi er Danmarks drenge'

DR's børnekanal vil også være med og bidrager med en overgearet - og oplysende, glad VM-sang, der selvfølgelig hylder Danmarks unge angrebshåb Kasper Dolberg.

