Sangerinden Barbara Moleko tog hele Danmark med storm, da hun i 2012 brød igennem med albummet 'Lykken er...' og ikke mindst på L.O.C.-hittet 'Helt min egen'. Pludselig ramlede alt, og nu fortæller hun sin barske historie om, hvordan hun bag det store smil for få år siden kæmpede med angst, break-ups og to ufrivillige aborter.

»Jeg har altid været en tonser,« fortæller Barbara Moleko med sit karakteristiske hæse grin over telefonen.

Lige siden hun som 26-årig slog igennem med sin musik, har hun tonset rundt på landets scener.

I 2013 tonsede hun så meget, at hun ikke engang overvejede at tage en pause, da hun midt i en turné var højgravid med en pige.

Barbara Moleko på Smukfest i 2013. Foto: Claus Bech

»Det var super fint at arbejde igennem inden fødslen, men hvis – og når – jeg nogensinde skal være mor igen, så skal jeg nok prøve et barselsforløb bagefter, for det sprang jeg over. Jeg havde min datter med overalt og stod og ammede mellem optagelserne, da jeg lavede mit andet album.«

Barbara Moleko turde ikke sætte farten ned, da der først var kommet fart på karrieren, hvilket til sidst blev for svært i længden både at være den charmerende sanger på scenen og den perfekte mor på hjemmefronten.

»Jeg tror, det begyndte at gå skævt, da jeg glemte at mærke efter. Jeg elsker at spille musik, og musik har langt hen ad vejen været min redning, men jeg glemte samtidig at slappe af og være Barbara og var omkring 2017 slidt ned.«

Udadtil kørte karrieren på skinner. Nummeret ’Gør mig lykkelig’ blev et af 2015’s store hits, hun blev MGP-vært og fik en rolle i musicalversionen af Susanne Biers filmhit ’Efter brylluppet’.

Mennesket er jo fucking genialt. Tænk, at man kan have hårde oplevelser, og så kan man rejse sig og komme tilbage. Barbara Moleko

Privat hobede problemerne sig imidlertid op, og hun løb ind i et voldsomt, psykisk forløb, der fik læsset til at vælte.

Efter et udramatisk brud med faderen til sin datter havde Barbara Moleko fundet kærligheden på ny, og de drømte ligesom mange andre forelskede par om at få et barn sammen.

Skæbnen ville det anderledes, for drømmen blev til et mareridt over fire-fem måneder i 2017, hvor hun to gange ufrivilligt aborterede.

»Jeg blev gravid uden for livmoderen og fik kappet den ene æggeleder og lå indlagt i et par uger. Vi prøvede igen, og så skete det samme i samme side, hvor jeg endte med at miste noget af mit underliv. Det var bare lort!«

Barbara Moleko, da hun i 2017 var med i musicalen 'Efter brylluppet' med blandt andet Cecilie Stenspil og Flemming Enevold. Foto: Bax Lindhardt

De havde i første omgang - i kraft af deres kærlighed til hinanden - fundet styrke til at forsøge igen, men måtte altså igennem to hospitalsindlæggelser med knuste drømme.

»Det var så latterligt hårdt. Iben Hjejle har sagt, at livet serverer en nogle lorte, og så handler det bare om at dele dem op i så små bidder, så det glider ned,« griner hun, men tilføjer, at hun bogstaveligt talt var ved miste kontrollen.

»Jeg vil rigtig gerne have flere børn, og det tog hårdt på mig. Jeg gik i starten meget alene med mine tanker, og det blev på et tidspunkt meget fysisk.«

Hun fik problemer med både hukommelse, syn og motorik og begyndte at stamme. Til sidst tog hun kontakt til en terapeut, der hurtigt blev en livscoach, der via samtale og kropsøvelser kunne skabe balance mellem arbejde og privatliv.

Kort fortalt: Barbara Moleko

33 år

Vokset op i Mozambique, Sydafrika og Vanløse.

Albumdebuterede i 2012 med 'Lykken er...' og har siden udgivet albummet 'Bapz' og er nu aktuel med 'Jeg er stærk', der udkommer 22. maj.

»Det var pisse grænseoverskridende til at begynde med, men efter et stykke tid var det fedt at kunne tale frit med et menneske, der kunne se det hele udefra uden de følelsesmæssige forbindinger.«

Terapeuten har de seneste par år hjulpet hende med at få struktur på livet.

»Som sangskriver får man aldrig et ni til fire-job, men jeg har nok alligevel fået lavet det lidt mere ni til fire-agtigt og sat i skema, hvornår jeg er i studiet, og hvornår jeg er mor.«

Det er i dag en kæmpe sejr for Barbara Moleko den 22. maj at kunne udgive sit nye album, der har fået titlen ’Jeg er stærk’ og markerer, at hun har overvundet sin krise.

Barbara Moleko. Foto: Liselotte Sabroe

Hun er ikke længere sammen med manden, som hun gennemlevede alle smerterne med, men de er kommet ud på den anden side som gode venner.

»Vi er begge to kæmpe karrieremennesker og havde brug for at komme hurtigt op på hesten igen. Når man oplever noget så traumatisk, vokser man enten sammen, eller også får man nogle andre drømme og prioriteter. I dag er han blandt andet en kæmpe støtte for min datter.«

Og netop Barbara Molekos datter, der i dag er seks år, har heldigvis ikke lidt overlast, fortæller hun.

»Hun har verdens svedigste far og et bagland, der siger spar to, som har skærmet hende for alt. Så har jeg talt meget med hende om det i børnehøjde og prøvet at lære hende, at livet giver slag, men at man nok skal komme videre.«

Det handlede om at få ro på, sænke forventningerne og vide, at det hele nok skulle gå. Barbara Moleko

Barbara Moleko gentager, at musikken og kærligheden fra publikum også har været med til at få hende igennem det hele. Hun husker særligt en oplevelse fra sidste års Langelands Festival, hvor hun efter en god periode oplevede et lille tilbagefald.

»Det regnede, der var noget flytning hjemme, der drænede mig for energi, og jeg sad bare og stirrede tomt ud i luften i min bil. Så hørte jeg publikum begynde at råbe mit navn, og da jeg gik på scenen, endte det med at være den bedste koncert længe. Det var så fedt.«

Hun tilføjer:

»Det er lige meget, om man er Beyoncé eller arbejder i Netto. Vi bærer alle på noget bagage, og så handler det bare om at leve med det og være glad. Sig til dig selv: ’Yes, jeg klarede det. Nyd livet og vær stolt!«

Det er fucking irriterende, men på den anden side har det også åbnet andre døre. Jeg har fået et samarbejde med et sangskriverforlag og haft onlinecamps med folk fra Sverige og Canada, og så nyder jeg også at være tvunget til at komme ned i gear. Om ikke at kunne spille koncerter på grund af coronakrisen.