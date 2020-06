'Black Lives Matter'-kampagnen har fået den amerikanske hitgruppe 'Lady Antebellum' til at skifte navn.

Så hvis du pludselig får lyst til at høre deres musik, skal du ikke længere søge på 'Lady Antebellum' men i stedet på 'Lady A'. Og hvorfor hitgruppen har valgt at skifte navn efter 14 år, skyldes en helt særlig årsag.

Hvis man har lidt flair for latin, så ved man, at 'antebellum' betyder 'før krigen'. Ordet bruges ofte i USA, når man tænker tilbage på den amerikanske borgerkrig, hvor slaveri var helt normalt.

Og det er altså på grund af det, at bandet nu har valgt at ændre navnet. Det har de offentliggjort både på deres hjemmeside, men også på Twitter.

Dear fans... pic.twitter.com/7JlcH2NMl6 — Lady A (@ladya) June 11, 2020

'Efter megen personlig refleksion, banddiskussion, mange bønner og ærlige samtaler med nogle af vores tætteste, sorte venner og kolleger har vi besluttet at fjerne ordet Antebellum fra vores navn og fortsætte som Lady A – et kælenavn, som vores fans gav os nærmest fra starten, skriver bandet blandt andet.'

'Vi beklager dybt den smerte, som navnet har forvoldt, og hvis nogen har følt sig utrygge, overset eller ikke værdsat,' fortsætter de.

'Lady A', som bandet nu hedder, har vundet flere priser for deres musik. De har blandt andet vundet syv Grammy-statuetter', og så har de vundet 'American Music Awards' fire gange.

De er især kendt for sangen ' Need You Now', som udkom i 2009 og som blev et kæmpe hit både i udlandet, men også i Danmark.